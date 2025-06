Hansa 303, successi di Valia Galdi in singolo e di Patrizia Aytano con Silvia Ghigliazza in doppio

Savona. Due giornate con il programma di tre prove cadauna pienamente soddisfatto, nonostante le previsioni di brezza leggerissima che facevano temere il peggio, per la quarta tappa del Campionato Regionale 2025 di Vela paralimpica della Classe Hansa 303, promosso dal Comitato Paralimpico Italiano (CIP), supportato da Prysmian, leader nel campo dei cavi per energia e telecomunicazioni, ed inserito tra gli eventi di Liguria regione europea dello sport 2025.

La tappa è stata organizzata dalla LNI Savona, con il CdR composto dai giudici FIV Andrea Olivi (del CN Celle) e Stefano Carattino (del Varazze CN) che hanno gestito con grande maestria il campo di regata nella brezza da Sud-Est esile e instabile.

Nella brezza a 4-5 nodi del sabato soleggiato, sono state svolte tre prove in singolo (con 8 barche) su un bastone di 0,2 miglia riposizionato ad ogni prova secondo la direzione del vento a 110°, poi 150° e infine di nuovo 110°, con abile e veloce lavoro del gommone posa boe dell’esperto Ivano Camera. Punteggio pieno per Valia Galdi della LNI Chiavari-Lavagna, che ha dominato tutte le prove, seguita dalla compagna di squadra Eleonora Ferroni (2-3-2) e da Piero Maresca della LNI Savona (4-4-3). Dopo la quinta posizione di Luca Prister della LNI Chiavari, che è incappato in una partenza anticipata (3-2-ocs), buon quinto posto di Letizia Di Vita della LNI Savona (5-5-5) davanti agli altri due portacolori della LNI Chiavari, Luca Petrogalli e Marco Garibaldi.

In testa alla classifica del singolo si porta Vania Galdi a 11 punti (2-1; 3-2; 1-1-1), che supera Eleonora Ferroni, a quota 15 (2-1; 3-2; 2-3-2), e distanzia Luca Prister a 20 punti (3-3; 1-1; 3-2-ocs).

Nella domenica con cielo velato, brezza un tantino più tesa, a 5-7 nodi, e stabile da 110°, con lato della prima prova di 0,2 miglia poi accorciato a 0,1 per le ultime due sfide tenendo conto della velocità ridotta delle barche in doppio (11 unità). Questa volta il ruolo di lepre è stato interpretato da Patrizia Aytano, della LNI Genova Sestri, in coppia con Silvia Ghigliazza, del CV Cogoleto, accreditate di tre perentori primi posti. Grande battaglia sulla loro scia fra Eleonora Ferroni con Luca Prister, della LNI Chiavari-Lavagna, a 9 punti (5-2-2) e le due barche della LNI Genova Sestri di Giulio Cocconi con Giacomo Gini, a 10 punti (2-3-5), e del veterano Enrico Carrea con Marcello Brioschi, del CV Sori (3-4-4). Seguono, più staccate, tre barche della LNI Chiavari, una della LNI Arona e tre della LNI Savona. Al comando della classifica del doppio restano Cocconi – Gini a 28 punti (3-4-3; 1-3-3; 1; 2-3-5) davanti a Ferroni – Prister a 34 punti(5-6-4; 2-2-1; 4; 5-2-2).

Da citare l’accoglienza e le tavolate delle due giornate, così come la collaborazione di una ventina di soci e, ultima ma non meno importante, la premiazione con i “macachi” in ceramica di Albissola a cura del Lions Club Alba Docilia, oltre alle medaglie della LNI Savona.

Prossima tappa il 7 e 8 giugno alla LNI Genova Sestri Ponente, che sarà valida anche come Campionato Zonale, con singoli e doppi in acqua tutti insieme sia al sabato che alla domenica.