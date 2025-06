Grande successo per il romanzo “Uomini e Basta” dell’autore cerialese Buccinna: a Pontremoli riceverà il 7 riconoscimento

Pontremoli. L’autore cerialese, Pietro Buccinna, sarà uno dei protagonisti della rassegna letteraria legata al Premio Bancarella, che si svolgerà il 17 luglio a Pontremoli. All’interno della rassegna si svolgerà la premiazione del concorso “La via dei libri” e l’autore cerialese verrà insignito di una riconoscenza speciale: il premio di Alto Merito per il suo romanzo “Uomini e Basta” (edito il Filo di Arianna).

Un traguardo importante per Pietro e per la sia opera che ottiene così il suo 7 riconoscimento. Nel 2023 la Menzione d’onere al Premio Parole in Transito a Firenze, vincitore del booktrailer Italia e, sempre nel 2023, vincitore della Targa Milano International.

Nel 2024 due Menzioni d’onore importantissime: al premio Ars Mea e al premio Michelangelo Buonarroti. Lo stesso romanzo aveva ricevuto un premio, a Roma, all’interno del premio Alberoandronico, svoltosi al Campidoglio.

Di cosa parla il romanzo

Storie di uomini in guerra. C’è chi la ama, chi ama il Duce e chi ama l’amore. Il protagonista imparerà l’amore attraverso un’insolita storia che lo vedrà coinvolto sia come uomo che come soldato fedele al Duce. Come riuscirà a trovare l’equilibrio tra questi due “amori” così distanti tra di loro? Il racconto storico che il protagonista presenta a sua nipote, rivelerà un ennesimo volto oscuro della Seconda Guerra Mondiale espresso dal testimone sopravvissuto alle bombe ma non all’amore.