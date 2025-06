Gli studenti del Falcone concludono l’anno scolastico visitando il reparto di Neuroriabilitazione del Santa Corona

Loano. Grazie alla collaborazione tra i docenti del Dipartimento di Scienze Naturali dell’ Istituto Falcone Alessandra Mei, Monica Ciarlo, Daniele Vaccaro e il dott. Giuseppe Corvaglia del Reparto di Recupero e Riabilitazione Funzionale ASL2, gli studenti dell’ indirizzo Liceo delle Scienze Applicate nel pomeriggio del 28 maggio hanno avuto l’ eccezionale opportunità di visitare il reparto di Neuroriabilitazione del “Santa Corona” in un incontro che ha unito l’eccellenza e l’innovazione in campo sanitario con la didattica delle scienze e soprattutto, l’orientamento.

Si è trattato di un’esperienza significativa per i ragazzi che, prendendo contatto vivo e diretto con le tecnologie d’avanguardia, i laboratori, le palestre, e soprattutto con i professionisti che lavorano in questi settori, hanno potuto così immaginare vividamente un loro possibile futuro. E soprattutto, dopo un contatto con la realtà professionale, sono ora in grado, con chiarezza, non solo di immaginare, ma di scegliere il loro futuro.

Le parole della studentessa G.C della classe 3A scienze applicate: “Mi ritengo fortunata ad avere avuto la possibilità di partecipare a questi incontri e ringrazio chi ha organizzato questa attività. Guardare da vicino le attrezzature utilizzate e avere l’opportunità di confrontarci con professionisti é stata una magnifica esperienza, ricca di sapere e conoscenza. Provare anche le attrezzature usate per la riabilitazione è stato sia divertente ma anche formativo. “

Un’esperienza per niente scontata. Preziose le testimonianze dei professionisti, come la logopedista Giulia Cha, l’infermiere e OSS Francesco Di Staso e la fisioterapista Cinzia Cassano che, insieme ai racconti della quotidianità in reparto del dott. Giuseppe Corvaglia, hanno immerso gli studenti nel ventaglio delle diverse professioni sanitarie, che concorrono tutte insieme alla cura e alla riabilitazione dei pazienti.

Oltre alle descrizioni delle esperienze e delle attività professionali, gli studenti hanno provato di persona le tecnologie robotiche utilizzate quotidianamente in riabilitazione.

I dispositivi usati per l’arto superiore (Armeo) e la mano (Amadeo) e quelli per la stabilità posturale (Hunova) possono essere usati in dual task sia per il controllo di postura che di movimento e vengono spesso associati a compiti di tipo cognitivo come esplorazione visuospaziale, attenzione selettiva e divisa e memoria di lavoro. Particolarmente innovative le tecniche che utilizzano l’attività virtuale immersiva (Nirvana).

Questa esperienza chiude il corso di potenziamento in neuroscienze tenuto dal prof. Corvaglia nei mesi di marzo e aprile per gli studenti dell’ istituto Falcone: una serie di incontri che hanno trasportato gli studenti nel loro possibile futuro, tra l’affascinante funzionamento della mente e le più recenti innovazioni della robotica e della realtà virtuale.