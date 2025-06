Giusvalla, l’Osservatorio Animalista: “Gruppo di volontari trae in salvo pesci agonizzanti nel torrente Giusvalletta quasi secco”

Giusvalla “Accogliendo l’appello dell’Osservatorio Savonese Animalista, un gruppo di volontari (ringraziamo in particolar modo Matteo L. e Alessio L.) hanno effettuato tre interventi di recupero di pesci agonizzanti presso l’acqua ormai scarsissima del torrente Giusvalletta in Giusvalla”. Ad annunciarlo è lo stesso Osservatorio, che specifica che “gli animali (recuperati in pozze di pochi decimetri quadrati) sono stati poi liberati dove il torrente Valla non corre il rischio di subire una secca”.

L’Osa raccomanda “a chi volesse effettuare questi interventi virtuosi di curare particolarmente il momento della liberazione. Gli avannotti semitrasparenti (quelli lunghi meno di due centimetri) sono particolarmente delicati e bisogna evitare cadute dall’alto. Il contenitore va quindi immerso in acqua (come mostra il video) lasciando che i pesci escano spontaneamente. Alcune centinaia di animali (Gulli, Barbi, Cavedani) sono stati salvati da morte certa”.

Alla luce dell’emergenza caldo e dell’emergenza siccità, l’Osa ricorda: “Per l’improvvisa siccità ai stanno formando piccoli laghetti e pozze, sempre più piccoli, in cui rimangono intrappolati pesci di ogni dimensione, spesso prede degli uccelli acquatici (gabbiani, aironi, etc.); e chi sfugge a loro rischia di morire si lenta asfissia. Lanciamo quindi un appello ai volenterosi che, muniti di retino e secchio, con guanti e stivali, vorranno soccorrere questi animali e portarli con ogni cautela a valle, in bacini di adeguata consistenza. Prima di intervenire conviene preavvertire il comando dei vigili urbani competente e/o la più vicina stazione dei carabinieri; e fotografare la liberazione. Grazie a chi vorrà collaborare”: