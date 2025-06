Giugno carcarese, il paese si veste a festa con vetrine a tema e numerose iniziative dal 20 al 24

Carcare. Vetrine a tema “luna park” per accogliere il clou delle manifestazioni del Giugno carcarese e attendere la festa patronale di San Giovanni Battista. I commercianti del Civ – Centro Integrato di via “Carcare da vivere”, dopo un corso con la vetrinista Roberta Di Salvo, stanno mettendo in pratica le abilità conseguite e proseguiranno con la formazione. Questo ciò che ha dichiarato la presidente, Giorgia Grafite: “Grazie ad un progetto di Confcommercio abbiamo iniziato un percorso dedicato ai nostri associati. Dopo le lezioni di neuromarketing, ovvero un approfondimento su come rendere più efficaci le strategie commerciali attraverso la pubblicità, il packaging e l’immagine dei negozi, iniziamo a mettere in pratica queste tecniche proprio durante gli eventi principali del paese”.

E prosegue: “In sei anni dalla costituzione del consorzio abbiamo ottenuto oltre trenta mila euro di finanziamenti regionali e siamo in attesa del nuovo bando dedicato ai Civ. Ora a Carcare è di nuovo attiva la Pro loco per organizzare manifestazioni ed iniziative, pertanto le nostre risorse saranno indirizzate allo sviluppo del tessuto commerciale e alla promozione delle varie attività”.

Da domani, 20 giugno, si scaldano i motori e partono i festeggiamenti. Fino al 24, in piazza Genta, “a tavola con la Pro loco”, stand gastronomico e musica con il tributo a Vasco del gruppo Ali-B (il 21) e il concerto di Michele Maisano (il 22).

In via Caduti del lavoro sempre dal 20 al 24 giugno grigliata gourmet di San Giovanni, il 24 in via Castellani ci sarà la consueta polentata Alpina. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti musicali, il 20 in piazza Sapeto si esibirà il gruppo degli Studio 54, in via Garibaldi Texas Jokers e in piazza Genta i Modì. Il 21 sarà la volta degli Animal House in piazza Sapeto e degli Squilibrio in via Garibaldi, con musica anche in piazza Donatori di Sangue, dove il 22 sarà presente la banda Emily La Chatte e il 23 toccherà ai Rosavastaia.

Il 24 mercatino degli hobbisti nelle vie del centro, maratona spinning in piazza Sapeto, dj set in piazza Sapeto e via Garibaldi, musica con gli Outsiders in piazza Donatori di sangue e, alle 23, spettacolo piromusicale a cura del Comune nel lungobormida. Il luna park di piazza Caravadossi sarà attivo fino al 29 giugno.