Giua e Riccardo Tesi inaugurano “Varazze Città delle Donne 2025” con il concerto

Varazze. Il 13 giugno 2025, alle ore 21:15, Piazza Sant’Ambrogio sarà il palcoscenico di un evento musicale unico: il concerto di Giua e Riccardo Tesi, che presenteranno “Retablos”, un viaggio musicale che intreccia memoria e futuro attraverso melodie evocative e suoni popolari.

La cantautrice, pittrice e chitarrista Giua porterà la sua voce raffinata e le melodie della sua chitarra in una fusione perfetta con l’organetto diatonico di Riccardo Tesi, maestro riconosciuto della tradizione popolare e innovatore dello strumento. La collaborazione tra i due artisti nasce da un’esperienza condivisa in Perù nel 2023, quando hanno suonato all’Istituto Italiano di Cultura di Lima e al Gran Teatro Nacional per il Festival des Alturas. In quell’occasione, hanno scoperto i Retablos, piccole scatole di legno dipinte che raccontano storie e viaggi, proprio come la loro musica.

L’album “Retablos” esplora paesaggi sonori e emozionali, con brani che spaziano tra canzone d’autore, tradizione e temi strumentali. Il risultato è un disco dal gusto raffinato e intimo, dove le sonorità dell’organetto si intrecciano armoniosamente con le melodie della voce e della chitarra, creando un equilibrio perfetto tra melodia, parola e ritmo.

Con questo evento prende il via la rassegna “Varazze Città delle Donne 2025”, che celebra la creatività e il talento femminile attraverso una serie di appuntamenti culturali e artistici diffusi in vari luoghi della città. “Concerti, spettacoli teatrali e incontri letterari—afferma l’assessore al Turismo Marilena Ratto congiuntamente all’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno—offriranno al pubblico un’occasione unica per esplorare storie, visioni e percorsi legati alla creatività femminile e al suo impatto nella società”.

Il concerto è gratuito e sarà un’opportunità per lasciarsi trasportare dalla magia di un viaggio che abbraccia mondi lontani e tradizioni senza tempo.