Giovanni Battista e i santi Pietro e Paolo: le feste patronali a Vado Ligure e Savona

Feste patronali a Vado Ligure e Savona per San Giovanni Battista e San Pietro.

Martedì 24 giugno a Vado Ligure la Parrocchia San Giovanni Battista festeggerà la natività del patrono: alle ore 18 nella chiesa arcipresbiteriale avrà luogo la messa e alle 19 inizierà la processione per le vie del paese. La ricorrenza segna la nascita di Giovanni, precursore di Gesù, ed è celebrata sei mesi prima di quella di Cristo. Insieme alla Vergine Maria, Giovanni Battista è l’unico santo del quale si celebrano sia la nascita sia il martirio.

A Savona si festeggiano i santi Pietro e Paolo con l’antichissima solennità che ricorda il martirio dei due apostoli a Roma. La Parrocchia San Pietro aprirà il calendario dei riti in omaggio al primo papa della storia con il triduo di preparazione da giovedì 26 a sabato 28 giugno alle ore 18 nell’omonima chiesa in via Untoria, nel centro storico. Domenica 29 giugno alle ore 11 i Carmelitani Scalzi officeranno la messa solenne, animata dal Coro Antonella Fiori e seguita dal pranzo condiviso nelle sale della parrocchia.

“Ogni anno quest’occasione mi permette di ringraziare il Signore per il grande dono che la nostra parrocchia è per la Provincia Ligure dei Carmelitani e la diocesi di Savona-Noli – scrive il parroco padre Enrico Redaelli sul bollettino Camminiamo Insieme – La sua presenza consente al Carmelo di essere più direttamente a contatto, nella pastorale, con i fedeli e a me e agli altri confratelli di lavorare serenamente e con gioia in questa realtà che non è certamente perfetta ma dove si respira (mi pare sempre di poter dire!) un clima di comunità, famiglia e sostegno reciproco”.

Sempre il 29 giugno alle 9:15 nell’Oratorio Santi Pietro e Caterina, in via dei Mille, la Confraternita Santi Pietro e Caterina celebrerà la solennità del compatrono e di san Paolo con la messa presieduta da don Giulio Grosso, penitenziere del Capitolo dei Canonici della Cattedrale.

Nel quartiere Zinola venerdì 27 giugno dalle ore 21 nella piazza dell’Oratorio si terrà l’evento “Pellegrini di speranza”, con la testimonianza dei giovanissimi presenti al Giubileo degli Adolescenti e giochi a stand per grandi e piccoli. Sabato 28 giugno alle 21 nel giardino della Scuola dell’Infanzia Don Curioni ci sarà la serata cinema “Happy feet”.

Ancora domenica 29 giugno alle 20:15 sulla spiaggia sarà accolta la statua di san Pietro e benedetto il mare. Seguiranno la processione fino al giardino della scuola, la messa presieduta dal vescovo monsignor Calogero Marino, nuovamente la processione sul lungomare, accompagnata dalle confraternite e dalla banda, e la benedizione eucaristica nella Chiesa Santo Spirito e Immacolata Concezione. Domenica 6 luglio alle 21:30 nella piazzetta Blu la Compagnia degli Instabili dell’Oratorio presenterà lo spettacolo “L’eredità di zia Liza”, per la regia di Cristiana Torrielli.

Dal 27 al 29 giugno dalle 18 nella casa canonica, in via Nizza 120, si terrà l’escape room “Ciak si… scappa!” (per informazioni e prenotazioni occorre contattare Alessandro al numero di cellulare 3461363533) e dalle 19 nella piazza dell’Oratorio ci saranno la pesca di beneficienza, bancarelle e degustazioni di specialità a tema (venerdì frisciêu, sabato hot dog e patatine, domenica focaccette). Gli eventi godono del patrocinio della Diocesi di Savona-Noli e del Comune.

Domenica 29 giugno la Parrocchia San Paolo, nella zona pastorale Oltreletimbro, renderà omaggio all’apostolo di Tarso: alle 18 è in programma la messa solenne presieduta dal vicario generale diocesano don Camillo Podda, alle 19:30 un apericena e alle 21 il torneo di calciobalilla a squadre e il karaoke. È prevista la prevendita durante le messe delle 11:30 e delle 18 (intero 15 €, bambini sotto i 12 anni gratis).