Giovani imprenditori in erba: la 4G RIM dell’Istituto falcone di Loano lancia una start-up innovativa a Genova

Loano. Un gruppo di studenti della classe 4G RIM dell’Istituto Falcone di Loano, affiancati e supportati dalle prof.sse Bugnone Doriana e Bellucci Cristina, si è distinto con un progetto di start-up ideato nell’ambito del programma Impresa in Azione, promosso da JA Italia e EIT Food, con il supporto di Talent Garden Genova Baltimora. Un’iniziativa che ha coniugato didattica innovativa, imprenditorialità e competenze trasversali, culminando in un’esperienza formativa concreta, coinvolgente e altamente professionalizzante.

L’oggetto della start-up è una borraccia innovativa, pensata per rispondere alle esigenze di giovani sportivi tra i 14 e i 35 anni. L’idea ha preso forma a partire da un’indagine condotta tra gli studenti della scuola, tramite un questionario diffuso attraverso QR code. I dati raccolti hanno permesso di costruire un prodotto realmente aderente alle esigenze del target, unendo funzionalità, design e sostenibilità.

Il progetto ha preso il via a febbraio 2025, con una fase iniziale di lavoro presso il Talent Garden Genova Baltimora, uno spazio di coworking a Genova, per poi proseguire tra aula, casa, biblioteca e laboratorio, dove gli studenti hanno simulato il funzionamento di un vero e proprio ufficio aziendale, suddividendosi i ruoli e le funzioni come in un’impresa reale.

In preparazione alla competizione finale, gli studenti hanno partecipato al Boost Camp – Skills for the Future, un workshop formativo online, tenutosi il 14 aprile, incentrato sulla metodologia del Design Thinking e sul Pitching. Obiettivo: migliorare la capacità di presentare il proprio progetto in pubblico in vista della gara finale in maggio a Genova.

All’evento conclusivo, tenutosi presso Talent Garden Genova, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico, tra cui:

Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria;

Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio;

Alessandro Cavo, Presidente Confcommercio Genova;

Daniele Pallavicini, Presidente Confcommercio Giovani;

Prof.ssa Sandra Nasini, rappresentante del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Oltre alla creazione del prodotto, il team ha elaborato l’atto costitutivo, lo statuto, una campagna di raccolta fondi e la presentazione del progetto, dimostrando competenze in ambito economico, giuridico, comunicativo e digitale.

Il lavoro svolto dagli studenti si può vedere nelle immagini in cui vi sono la missione, il QR code e la borraccia ideata.

Il motto del progetto e la determinazione dei ragazzi raccontano una scuola che non si limita a trasmettere conoscenze, ma allena al futuro, offrendo strumenti per diventare cittadini attivi e professionisti consapevoli. Un esempio virtuoso di didattica orientata all’innovazione e all’impresa.