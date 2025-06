Giovane accoltellato in Darsena a Savona, l’aggressore accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate: alla base motivi di gelosia

Savona. E’ stato denunciato in stato di libertà dalla Squadra Mobile per i reati di tentato omicidio e lesioni aggravate ai danni di un altro giovane il 24enne che, la notte tra il 25 e il 26 giugno, ha ferito con un’arma da taglio un ragazzo di 27 anni in darsena a Savona.

Nella notte, un equipaggio della Squadra Volante della Polizia di Stato era intervenuto in piazza Mameli a seguito di una segnalazione secondo la quale una persona si era accasciata a terra dopo essere stata ferita da un’arma da taglio. Le conseguenti immediate attività investigative avviate dalla Squadra Mobile, anche tramite la visione di telecamere di videosorveglianza cittadina, hanno consentito in poche ore di identificare l’aggressore.

Nel contesto si è appurato che quest’ultimo, avendo casualmente incontrato in darsena la vittima, l’aveva colpita con due fendenti alla schiena dopo un litigio scaturito per futili motivi.

E’ emerso inoltre che, sempre per le medesime frizioni legate a pregressi rapporti e questioni di gelosia, la medesima vittima era già stata recentemente aggredita dallo stesso 24enne: in quell’occasione, colpendolo con un bastone, quest’ultimo gli aveva fratturato un braccio, ma l’episodio non era stato denunciato alle forze dell’ordine.

A seguito delle attività di indagine l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità in ordine ai fatti.