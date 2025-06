Gestione rischi alluvionali, PD: “Giunta regionale sorda alle richieste di Anci”

Liguria. “Il regolamento del piano di gestione dei rischi alluvionali carica i comuni di responsabilità e interventi che, soprattutto per i più piccoli, diventano impossibili da gestire. Il Piano di Bacino presentato oggi in Commissione Ambiente e Territorio in Regione è un testo non condiviso con Anci che appesantisce di adempimenti le amministrazioni locali che, in assenza di un’organizzazione amministrativa, difficilmente potrà affrontare le richieste di autorizzazioni, modifiche pianificatorie, studi dei bacini idrografici, soprattutto lì dove non c’è personale qualificato sufficiente, proprio per la dimensione dell’amministrazione locale. Un aggravio per i Comuni. Per questo Anci ha presentato svariate osservazioni e richieste di modifiche, cadute nel vuoto”.

Così Davide Natale, segretario del Pd Liguria e consigliere regionale, vicepresidente della commissione Ambiente.

“È incomprensibile, infatti, che la giunta regionale voglia andare dritto per la sua strada senza un ulteriore passaggio con chi questo regolamento lo dovrà attuare – aggiunge l’esponente Dem -. A nostro parere se da un lato, rispetto a quanto era stato proposto nel 2023, sono state attuate alcune migliorie e azioni maggiormente cautelative, noi comunque nutriamo molti dubbi sull’estensione delle aree dove possono essere derogati alcuni limiti in particolare l’estensione di ambiti di tessuto urbano consolidato dove vengono fatti rientrare anche zone che rispetto alla prima stesura erano escluse, e facciamo nostre tutte le osservazioni dei comuni”.

“Chiediamo che da parte della Giunta ci sia una rivalutazione e un ascolto dei territori soprattutto per non sovraccaricare quei comuni che, privi di uffici tecnici, non riuscirebbero a far fronte a tutto” conclude Natale.