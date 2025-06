Genitorialità e conflitti familiari, ad Albenga “spazio sociale a costo zero”

“L’Associazione Italiana per la Risoluzione Alternativa dei Conflitti – AIRAC -, con la collaborazione del Comune di Albenga, vista la delibera del 19 dicembre 2024, dal giorno 8 gennaio 2025 al giorno 24 giugno 2025 ha messo a disposizione della cittadinanza albenganese uno spazio sociale a costo zero con la presenza della mediatrice familiare Stefania Trifilio per la promozione dell’educazione allo stare insieme nel rispetto reciproco.

Sono state svolte attività di mentoring alla persona, sostegno alla genitorialità, supporto educativo nella risoluzione dei conflitti familiari.

“L’accesso a “Dialog(o)stile” è stata una occasione privilegiata di dialogo con risvolti pratici per la vita dei partecipanti. Tutti gli incontri programmati hanno accolto singoli e coppie interessate. Lo spazio sociale è stato anche occasione di formazione professionale infatti era presente una tirocinante dell’associazione” afferma Martina Campolo, presidente AIRAC.

L’associazione, certificata anche a livello ministeriale, “ringrazia il sindaco del Comune di Albenga, l’assessore alle Politiche Sociali, il responsabile dei Servizi Sociali, tutto il personale del Comune e la mediatrice familiare che ha svolto l’attività professionale” conclude.