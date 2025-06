Gazebo Forza Italia sui rifiuti, Europa Verde Savona: “Destra contradditoria, Vaccarezza campione di giravolte”

Savona. “Nel Veneto, governato dalla destra di Zaia, la raccolta differenziata trionfa grazie a un sistema di raccolta porta a porta integrato e virtuoso che riduce il ricorso agli inceneritori, che vede le cittadine ed i cittadini aderire con grande civismo indipendentemente dalle loro convinzioni politiche e che ha portato la differenziata ad un eccellente 77 per cento, il primato italiano. Per gli appassionati dei dati la fonte è ISPRA. A Savona, al contrario, la stessa destra contesta e strumentalizza il nuovo piano dei rifiuti che prevede finalmente anche qui l’introduzione del porta a porta. Un piano che è stato approvato proprio da loro con la precedente amministrazione a fine mandato e che, con una buona dose di coraggio, viene finalmente messo in opera dall’amministrazione attuale”.

Lo afferma Europa Verdi Savona, che va all’attacco in tema rifiuti: “Nella carovana di questa tragicomica situazione si inserisce il gazebo di FI di lunedì dove è annunciata la presenza di Angelo Vaccarezza, campione di giravolte come ha dimostrato durante la vicenda del rigassificatore”.

“Cogliamo quindi l’occasione per evidenziare queste posizioni contraddittorie della destra savonese la quale si oppone oggi ad un provvedimento da lei stessa architettato e approvato ieri sbandierato addirittura come un attacco alla democrazia, ma vogliamo anche prendere le distanze da questo gioco delle parti dove si contesta in base al colore politico indipendentemente dalla validità delle scelte impedendo un dibattito sano e supportato da una corretta informazione, alimentando paure e allontanando sempre di più i cittadini dalla cosa pubblica” conclude Europa Verde.