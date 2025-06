Italia, la Nazionale ha scelto il nuovo CT: ufficiale Gennaro Gattuso

Il nuovo commissario tecnico è Gennaro Gattuso. Arrivato poco fa l’annuncio da parte della Federazione che apre un nuovo progetto tecnico dopo quello chiuso settimana scorsa con Luciano Spalletti, esonerato a seguito della brutta sconfitta contro la Norvegia che ha complicato il percorso per la qualificazione diretta ai Mondiali.

Dopo una brillante carriera da giocatore, il suo esordio da allenatore è avvenuto in Svizzera con il Sion, dove ha ricoperto contemporaneamente il ruolo di giocatore e tecnico. Dopo questa breve esperienza, si è trasferito in Italia al Palermo, ma il rapporto si è interrotto dopo poche settimane a causa di risultati deludenti e divergenze con la società. Nel 2014 ha accettato la guida tecnica dell’OFI Creta, in Grecia, dove ha ottenuto buoni

risultati sul campo, ma ha dovuto fare i conti con gravi difficoltà economiche del club. Nel 2015 ha assunto la guida del Pisa, portando la squadra alla promozione in Serie B nel 2016. Dopo alcune difficoltà societarie, ha lasciato e poi fatto ritorno, ma non è riuscito a evitare la retrocessione nella stagione successiva. Nel 2017 è tornato al Milan, inizialmente come allenatore della Primavera. A novembre dello stesso anno è stato promosso in prima squadra dopo l’esonero di Vincenzo Montella. Alla guida del Milan ha mostrato crescita e determinazione, portando il club al 5º posto in Serie A nella stagione 2018-2019, mancando la qualificazione in Champions League per un solo punto.

Ha lasciato il Milan al termine di quella stagione. Nel dicembre 2019 è diventato allenatore del Napoli, dove ha conquistato il suo primo trofeo da tecnico: la Coppa Italia 2019-2020, vinta in finale contro la Juventus. Tuttavia, dopo un’annata altalenante e la mancata qualificazione alla Champions, ha lasciato anche il club partenopeo nel 2021. Nello stesso anno viene annunciato come nuovo allenatore della Fiorentina, ma il rapporto si conclude appena 22 giorni dopo la firma del contratto, per disaccordi sulla gestione del mercato.

Nel giugno 2022 riparte dalla Spagna con il Valencia. L’inizio è promettente, ma i risultati calano e viene esonerato a gennaio 2023. A settembre dello stesso anno firma con l’Olympique Marsiglia, ma anche questa esperienza si conclude dopo pochi mesi, a febbraio 2024, con la squadra al centro della classifica di Ligue 1. Nel giugno 2024 accetta la proposta dell’Hajduk Spalato in Croazia. Nonostante un buon campionato e il secondo posto finale, lascia il club nel giugno 2025, in accordo con la dirigenza.

“Gattuso è un simbolo del calcio italiano – dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

A lui, quindi, il compito di guidare la Nazionale Italiana ai prossimi campionati del mondo del 2026, che non la vede partecipe dal 2014 in Brasile.