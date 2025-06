Futuro Vadese, il presidente Brunasso: “Aperti a forze fresche nell’organigramma o a cedere”

Come noto c’è tempo fino ad agosto inoltrato per formalizzare l’iscrizione alla Seconda Categoria. Tuttavia è necessario allestire la squadra ben prima. Lo sa bene la Vadese che, però, è ancora ferma i blocchi di partenza per decidere se proseguire o meno l’attività.

Il presidente del club fondato nel 2018 Sergio Brunasso spiega le ragioni di questa impasse: “Qualche grande sponsor storico è titubante e non è facile senza tante risorse andare avanti. Non abbiamo ancora deciso se andare avanti o meno. Per la prima volta però siamo aperti all’ingresso di nuove persone in dirigenza, anche con un ruolo decisionale insieme a me e Tony Saltarelli. Ma siamo anche disponibili a cedere. Servono forze fresche e risorse per proseguire bene. Non abbiamo ancora parlato con i giocatori. Vero è che praticamente tutte le società si stanno muovendo, ma l’estate è lunga e i tempi ci sono per allestire una squadra partendo anche un po’ dopo”.

Capitolo settore giovanile, il presidente taglia corto: “Lo dico a malincuore, sarà difficile che ci sia anche il prossimo anno. Non è facile mandare avanti un settore giovanile senza un campo a 9”.