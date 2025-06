Fse+ 21-27, approvata la programmazione estiva: 13,5mln per formazione, centri estivi e un progetto sportivo contro la dispersione scolastica

Liguria. Regione Liguria ha approvato la nuova programmazione degli interventi di formazione professionale e fruizione dei servizi di istruzione per il periodo da giugno a settembre 2025, finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-27, per un investimento complessivo pari a 13,5 milioni di euro. Lo annunciano l’assessore alla Formazione e allo Sport Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola.

La principale novità è l’introduzione di un progetto sperimentale da 2 milioni di euro finalizzato a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica attraverso la pratica sportiva, realizzato in sinergia con le azioni che caratterizzano l’anno di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”.

“Con questa nuova misura – spiega l’assessore Ferro – intendiamo supportare gli enti di formazione e le scuole superiori nell’offrire ai propri studenti la possibilità di praticare sport gratuitamente in orario extrascolastico, in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche. Nelle prossime settimane illustreremo il progetto nel dettaglio e forniremo alle realtà coinvolte tutte le informazioni per partecipare”.

“Grazie al Fondo Sociale Europeo, dal 2021 ad oggi abbiamo investito 266 milioni di euro, pari al 61% delle risorse assegnate, e raggiunto quasi 50mila destinatari – conclude l’assessore Scajola. – Ora, dopo la prima programmazione da 30 milioni di euro, ne approviamo una seconda per il periodo estivo che siamo certi darà i suoi frutti. I numeri premiano il lavoro fatto dall’amministrazione regionale: per oltre 500 allievi sono previste assunzioni grazie ai corsi fino ad oggi finanziati dal bando ‘Formare per Occupare’, abbiamo finanziato corsi per 14.000 nuovi apprendisti e con questa nuova programmazione ne formeremo altri 3.500 e abbiamo offerto occasione di inserimento nel mondo del lavoro a più di 2mila giovani con disabilità”.

Per la formazione professionale, la Regione ha approvato un pacchetto di interventi articolato su tre linee di finanziamento, per un totale di 9,5 milioni di euro. Le risorse saranno destinate al bando ‘Formare per Occupare’, all’offerta pubblica di percorsi formativi per l’apprendistato e ai corsi rivolti all’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità. A questi si aggiungono 2 milioni di euro per la nuova edizione del bando ‘Centri estivi’, pensato per sostenere le famiglie nell’accesso ai servizi educativi durante il periodo estivo.