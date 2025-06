Frumento: “Tornare in panchina un grande piacere. Scelto il Dego perché mi ci riconosco”

Dego. “Mi sono sempre trovato bene in Val Bormida, l’amicizia con Massimo Mignone e la grande impressione che mi ha fatto il coinvolgimento del paese nelle vicende della squadra“. Questi alcuni dei motivi principali che hanno convinto mister Ermanno Frumento a scegliere Dego come la prossima tappa di una lunga carriera. Uomo esperto delle panchine regionali, il tecnico savonese torna in pista con tanta motivazione.

A colpirlo, come aveva anticipato, la partecipazione della gente di Dego: “È un piccolo paese ma tutta la cittadinanza è coinvolta, specialmente nel rimettere in condizione il campo per l’ennesima volta. Su quest’ultimo faccio un appello all’amministratore comunale perché la squadra è il paese, il paese è la squadra“.

E poi di stimolante c’è anche la competitività del campionato di Prima Categoria: “Per la prima volta in tantissimi anni credo che il Girone A sarà più forte del Girone B, che è sempre stato più competitivo. Quest’anno le squadre della provincia di Imperia sono davvero forti: Virtus Sanremo, Camporosso, Ventimiglia, Argentina, Golfo Dianese, Ospedaletti. Poi c’è l’Albenga, il Cengio e l’Altare che secondo me sono due ottime squadre. Ci sarà veramente da battagliare ma è un girone molto stimolante“.

“La scelta è ricaduta dove mi riconosco di più nelle persone, nella semplicità e disponibilità di questa gente. Anche se non mi dimenticherò mai che per loro io sono un ‘Cicciollo’, ma sono un ‘Cicciollo’ che ormai ha passato vent’anni in Val Bormida. Sono molto contento, tornare in panchina è un grande piacere“, chiosa.