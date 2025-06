Frequenti liti, danneggiamenti, droga nascosta dietro il bancone: sospesa per 15 giorni la licenza di un bar a Savona

Savona. A seguito del controllo mirato svolto dalle forze dell’ordine nella serata di ieri nel bar a Villapiana a Savona, e dell’istruttoria posta in essere dalla Divisione Polizia Amministrativa, questa mattina è stato emesso il provvedimento del Questore con il quale viene sospesa per quindici giorni – ai sensi dell’art. 100 TULPS – la licenza del bar, immediatamente notificato ai titolari dell’esercizio.

L’attività è stata condotta dalle Volanti e da personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Savona, unitamente agli operatori della Polizia Locale, questi ultimi con il supporto di una unità cinofila.

Il bar era stato oggetto di segnalazioni da parte dei residenti del quartiere per schiamazzi fino a tarda notte, attività sospette, frequenti liti e danneggiamenti. Per tali motivi, l’attività è stata sottoposta a un approfondito controllo, sia circa gli avventori che con riguardo all’aspetto amministrativo. Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno identificato circa una ventina di avventori, tra i quali ben sei soggetti sono stati segnalati amministrativamente poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti, ed un altro quantitativo di sostanza è stato rinvenuto dall’unità cinofila nella parte del locale riservata al personale, dietro il bancone.

L’ultimo controllo segue all’attività già svolta dalla Polizia Locale di Savona, aveva già riscontrato diverse irregolarità amministrative, procedendo con la redazione di verbali e l’avvio delle relative sanzioni. Alla luce di tali criticità, la Polizia Locale ha inoltre richiesto al Sindaco l’emissione di un’ordinanza per la riduzione dell’orario di apertura dell’esercizio.