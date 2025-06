Firmato l’Accordo Economico Collettivo del Commercio Agenti FNAARC: “Diritto alla provvigione anche sulle vendite online”

Savona. Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto a Roma in Confcommercio il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore del commercio, che disciplina i rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti.

L’accordo è stato firmato da Agenti FNAARC, la Federazione Nazionale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, che ha partecipato attivamente alla trattativa insieme a tutte le principali organizzazioni di rappresentanza degli agenti di commercio e delle case mandanti.

L’Accordo vuole fare chiarezza e attualizzare il contratto di agenzia rispetto all’evoluzione dell’attività di promozione e rappresentanza, per rendere più stabile, duraturo e produttivo il rapporto di collaborazione tra agente e casa mandante.

Il rinnovo del contratto è ovviamente stato accolto con soddisfazione nel Savonese, dove la Federazione rappresenta 371 professionisti.

Maurizio Terzi, presidente provinciale Agenti FNAARC-Confcommercio Savona, spiega: “Siamo molto soddisfatti, chiedevamo da tempo un intervento per tutelare la professionalità degli agenti di commercio ed evitare la cosiddetta ‘concorrenza in casa’. Tra le innovazioni di maggiore rilievo, viene per la prima volta riconosciuto esplicitamente il diritto alla provvigione anche sulle vendite online, valorizzando il concetto di esclusiva di zona e l’attività di promozione diffusa svolta dagli agenti, che oggi si conclude anche con vendite tramite e-commerce. Altra novità rilevante è il riconoscimento del diritto alle indennità agli agenti che operano in forma di società di persone in caso di pensionamento o invalidità del socio”.

L’intero testo dell’Accordo AEC è stato sottoposto a un’attenta “manutenzione” normativa, con l’obiettivo di renderlo più attuale e rispondente alle esigenze concrete di mandanti e agenti. Il tema delle variazioni contrattuali è stato oggetto di una revisione sostanziale, in linea con i sempre più repentini cambi dei mercati e l’esigenza di equilibrio tra le parti. Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante sono adesso computabili ai fini del calcolo dei singoli istituti contrattuali; il calcolo delle indennità di fine rapporto è stato reso più equo e sono previste maggiori tutele per gli agenti nei casi di malattia, maternità e paternità.

A tutela dei giovani agenti di commercio è stata introdotta una limitazione all’uso dei contratti a tempo determinato. È stato rafforzato anche l’obbligo per la preponente di fornire all’agente tutti i dati relativi ai risultati ottenuti nella propria zona di competenza.

Infine, è stato aggiornato il calcolo del FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto), che era rimasto fermo ai valori del 1989 (36 anni fa).

Per il presidente di Agenti FNAARC Alberto Petranzan: “Basta farsi concorrenza in casa, per la prima volta si sancisce un punto di partenza per regolamentare le vendite online nel rapporto di agenzia. Piena soddisfazione per il rinnovo degli Accordi Economici Collettivi del Commercio. Vorrei ringraziare tutti gli organi sociali di Agenti FNAARC, costituiti da colleghi agenti di commercio, che con la loro esperienza sul campo hanno contribuito al rinnovo di questo accordo. Abbiamo fatto capire e condiviso con le case mandanti le istanze dei nostri iscritti per costruire un rapporto di collaborazione duraturo e proficuo nel tempo per agenti e case mandanti”34e.

Agenti FNAARC ha 100 sedi territoriali in tutta Italia pronte a spiegare ed illustrare a tutti gli agenti e rappresentanti di commercio il Nuovo Accordo Economico Collettivo.

In questi giorni sono inoltre in corso le elezioni dei delegati dell’ENASARCO, l’Ente di previdenza integrativa obbligatoria per i professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza.

Da Terzi l’invito a votare: “Importante che tutti gli agenti esprimano il proprio voto per le elezioni dei delegati Enasarco, affinché l’ente continui a essere in mani affidabili. Tutti gli agenti in attività dovrebbero aver ricevuto la relativa Pec, in quanto la votazione è esclusivamente on-line. Solo uniti si vince”.