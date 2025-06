Finale Ligure, ubriaco in spiaggia si scaglia contro gli agenti della polizia locale: arrestato

In preda ai fumi dell’alcol crea scompiglio all’interno di uno stabilimento balneare di Finale Ligure e aggredisce gli agenti intervenuti sul posto: così è stato arrestato un trentacinquenne piemontese.

La richiesta di intervento è giunta alla centrale operativa della Polizia Locale intorno alle 16 di domenica, la prima pattuglia giunta sul posto si è trovata di fronte una persona in preda a violenti scatti d’ira, probabilmente indotti da qualche bicchiere di troppo e dalla giornata torrida.

Cercando inizialmente di ricondurre a ragione l’uomo, ben presto il personale in servizio ha dovuto affrontare una situazione ben diversa, fatta di insulti al personale in divisa e volenza fisica, circostanza che ha reso necessario bloccare a terra il soggetto, anche per evitare ulteriori conseguenze considerato l’elevato numero di bagnanti presenti.

Condotto presso il Comando di via Ghiglieri il trentacinquenne ha continuato a dare in escandescenze, danneggiando gravemente un ufficio della Polizia Locale e obbligando gli agenti ad agire con estrema decisione per bloccarlo; il “turista” è stato tratto in arresto per resistenza, minacce e danneggiamento, quindi condotto presso la camera di sicurezza.

Processato in mattinata con rito direttissimo, nei suoi confronti è stata pronunciata condanna a nove mesi di reclusione, con obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria presso il comune di residenza.

Inoltre, la Polizia Locale di Finale ha portato a termine diversi interventi durante il weekend appena trascorso: dai controlli serali/notturni per la movida, al campeggio abusivo in spiaggia o per mezzo di autocaravan, ai controlli sul traffico e sulle soste selvagge.

Una persona è stata denunciata per aver posto in vendita diversi articoli riportanti i marchi delle più note griffe dell’alta moda; alla vista del personale di polizia il venditore è parso da subito molto agitato, quindi si è repentinamente allontanato dagli agenti che lo stavano identificando buttandosi in mare con ancora addosso gran parte della mercanzia: vedendolo in difficoltà un agente si è immediatamente tuffato insieme ad un bagnino per riportare a riva l’uomo, recuperando anche gli accessori con marchi contraffatti, che sono stati sequestrati dalla polizia locale.

Ad un barista sorpreso a somministrare alcol ad un ragazzo minorenne è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare sino a 1.000 euro, come previsto dalla normativa in materia di problemi alcol-correlati.

Il conducente di uno scooter, fermato per un controllo, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, essendo stato trovato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico quasi quattro volte oltre il consentito; rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno, il Codice prevede inoltre la sospensione della patente di guida da uno a due anni.