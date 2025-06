Finale Ligure: sgomberati campeggiatori abusivi e sequestri di merce contraffatta

Finale Ligure. Interventi in spiaggia libera a Finalmarina per sgomberare tende e gazebo non consentiti dall’ordinanza balneare e dallo stesso Regolamento di Polizia Urbana: per gli improvvisti campeggiatori una sanzione pecuniaria e l’intimazione a smontare immediatamente la tenda. E ancora numerosi sequestri di merce con marchi contraffatti e due venditori sottoposti a procedura di fotosegnalamento per l’identificazione e denunciati all’Autorità Giudiziaria, uno dei due anche in quanto irregolare sul territorio italiano.

E’ il bilancio delle attività svolte dalla polizia locale di Finale Ligure nell’ultimo weekend, nell’ambito del piano di controlli estivi messi in atto dagli agenti per garantire la sicurezza cittadina.

Per tutto il periodo estivo la polizia locale finalese garantirà servizio fino all’una e trenta della notte, con ulteriori estensioni di orario nei fine settimana e nelle settimane centrali di agosto, quando sarà atteso il massimo delle presenze nella località rivierasca.

Fra le priorità degli agenti del comando di Via Ghiglieri il presidio sui luoghi della movida e sugli arenili, per garantire a residenti e ospiti condizioni di tranquillità e ordine pubblico.

Altri interventi nelle ore serali e notturne per interrompere attività musicali a volume troppo elevato; un giovane, trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza stupefacente, sarà segnalato alla Prefettura come previsto dal Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti, per l’applicazione della misure di carattere amministrativo previste dalla legge. La droga è stata invece sequestrata dagli agenti.