Finale Ligure, lutto per la scomparsa di Renzo Ghiringhelli: “Una vita dedicata a famiglia, valori e lavoro”

Finale Ligure. Si è spento serenamente ieri, all’età di 82 anni, Renzo Ghiringhelli, Maestro del Lavoro, funzionario della Cassa di Risparmio di Savona e da sempre impegnato nell’azienda di famiglia, il salumificio Chiesa di Finale Ligure.

“Papà ha dedicato una vita al lavoro, senza trascurare famiglia, valori e collaboratori – ricorda il figlio Guido – Amava definirsi non pensionato, ma parzialmente a riposo: era sempre attivo. Ultimamente abbiamo condiviso momenti molto profondi e delicati che nulla potrà cancellare. Lascia a me ed a Chiara un ricordo dolcissimo, legato a tutta una vita ed agli ultimi anni condivisi, periodo in cui ha potuto esternare una dolcezza che spesso ha protetto per pudore ma che noi abbiamo sempre compreso: lo tradiva il sorriso che si allargava sul suo viso. Ha raggiunto la sua Pierangela, che ci ha lasciati pochi mesi fa”, conclude Guido.

Il rosario verrà recitato nella parrocchia di Finalborgo alle 18.30; i funerali si terranno domani, sabato 7 giugno, alle 15.

L’editore di IVG.it, la famiglia e tutta la redazione del nostro giornale si uniscono al dolore di Guido e Chiara e di tutti i loro congiunti.