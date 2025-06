Spettro chiusura distaccamento di Finale, sindaci in campo a sostegno dei Vigili del fuoco. Il 2 luglio incontro con il Prefetto

Finale Ligure. Si è svolta questa mattina, giovedì 27 giugno, la protesta dei sindaci contro la possibile chiusura del distaccamento dei vigili del fuoco di Finale Ligure. Dalle 8.30, diversi primi cittadini del comprensorio (Finale Ligure, Giustenice, Borgio Verezzi, Cosseria, Bardineto, Tovo San Giacomo, Calice Ligure, Calizzano, Spotorno, Noli, Pietra Ligure, Vezzi Portio, Albisola Superiore, Rialto e Testico), con il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e il consigliere regionale Jan Casella si sono ritrovati davanti alla caserma dei vigili del fuoco nella zona industriale di Perti per manifestare la propria contrarietà allo stop a tempo indeterminato dell’attività operativa, motivato da una grave carenza di personale.

Un’azione simbolica, ma dal forte valore politico e istituzionale, pensata per richiamare l’attenzione delle autorità regionali e nazionali su quello che viene considerato un presidio di sicurezza fondamentale, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva.

“La chiusura del distaccamento – aveva dichiarato alla vigilia dell’iniziativa il sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi – rappresenterebbe un colpo gravissimo per il nostro territorio. Serve un intervento urgente da parte di chi ha responsabilità dirette sul personale e sull’organizzazione del servizio”.

“Voglio ringraziare il collega Comi per essersi fatto carico di questa iniziativa, è vero che il problema non riguarda solo il finalese ma è su scala nazionale, come dobbiamo sottolineare il fatto che dai “piani alti” della Regione qualche rassicurazione sia arrivata, e quindi probabilmente il distaccamento resterà operativo. Qui abbiamo già perso alcune realtà significative, i Vigili del fuoco sono troppo importanti per il tessuto sociale e per il turismo, quindi siamo compatti a chiedere di confermare la loro presenza”, ha ribadito il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri.

“Questo distaccamento è fondamentale H24 per 365 giorni l’anno. Ho portato il supporto a Vigili del fuoco e sindaci, su tematiche così importanti che non hanno colore politico ci deve essere un lavoro trasversale di sostegno e massima collaborazione”, sottolinea il consigliere regionale Jan Casella, presente all’iniziativa.

Marco Croce, segretario provinciale di Conapo Vigili del fuoco, ha spiegato come “purtroppo le carenze di organico siano peggiorate negli anni. Con gli ultimi avvicendamenti di personale e i pensionamenti attualmente ci sono 33 vigili in meno a livello provinciale, una caserma come Finale ha 28 unità su tre turni. Siamo in attesa dell’incontro con il Prefetto, fissato il 2 luglio, a cui esporremo le problematiche e speriamo di trovare una soluzione, che non sarà immediata perchè occorre la formazione e il corso per diventare vigile del fuoco dura nove mesi. Sarebbe già fondamentale reperire fondi per impiegare il personale in attività straordinaria, seppur sia già in forte carico lavorativo”.

Sulla stessa linea il caposquadra dei Vigili del fuoco del comando di Savona in forza ad Albenga, Luca Zerbinati, nonchè rappresentante dell’Unione sindacale di base: “Il nostro allarme spero si concretizzi con aiuti reali, con l’arrivo di personale anche per sopperire a questi mesi estivi, dal 2015 abbiamo perso il trenta per cento del personale operativo, con squadre di età media superiore ai 50 anni. Da 75 unità per ogni turno, ad oggi sono 54 in tutta la provincia, quindi mancano in media 80 persone. Così siamo al collasso, con tempi che si dilatano per ogni soccorso”.