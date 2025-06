Finale Ligure, grande successo per la raccolta fondi in memoria di Deborah Ballarò

Finale Ligure. “A pochi giorni dall’incredibile successo della serata in ricordo di Deborah Ballarò, ringrazio ancora tutti per la straordinaria manifestazione di affetto e vi do una bellissima notizia: durante la serata sono stati raccolti per la Walce Aps, organizzazione che si batte contro il tumore del polmone, oltre 1.200 euro che si aggiungono alle molte donazioni già fatte autonomamente da amici e colleghi di Deborah in suo ricordo”.

Lo ha annunciato Roberto Grossi, il marito dell’architetto e consigliere comunale deceduta nel marzo scorso per un brutto male.

“Lei ne sarebbe commossa e felicissima. Grazie davvero di cuore Maura Firpo, Angelo Berlangieri e tutta l’amministrazione comunale di Finale Ligure, a tutte le persone che hanno partecipato, a tutti gli artisti che si sono esibiti, all’amministrazione comunale di Quiliano, e un grazie in particolare a Ferdinando Molteni che ha organizzato questo l’evento”

Alla serata, che si è svolta all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo, hanno partecipato tra gli altri le pianiste Elena Buttiero e Anita Frumento, l’attrice Chiara Buratti, la cantautrice bolognese Helle, la cantautrice Chiara Ragnini, il comico e cantautore genovese Fabrizio Casalino, l’albenganese Davide Geddo, il cantautore e scrittore varazzino Emanuele Dabbono, Paolo Archetti Maestri degli Yo Yo Mundi, Delfino e Molteni, Massimo Schiavon, Francesco Campidonico, Fabio Gallo, Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Liquore, i Rebis, Alessio Briano con Angela Vicidomine, Roberto Grossi con Filippo Pampararo, Roberto Rosa e Nicola Viola.

La serata è stata condotta da Sabrina Calcagno: tecnico del suono Alessandro Mazzitelli.