Promozione, ecco il Finale di Alessi-Monteforte: “Vogliamo giocatori con tantissima fame”, Cappa: “Progetto biennale ma non ci poniamo limiti”

Finale Ligure. Una prima presa di contatto con l’ambiente, poi si partirà pensando alla rosa: inizia così la programmazione del Finale targato Diego Alessi. Il tecnico ex Cairese e Campomorone è stato annunciato questa mattina dal club finalese, che ha voluto compiere una scelta di discontinuità riaprendo un nuovo progetto. L’obiettivo? Cercare di alzare nuovamente l’asticella dopo stagioni molto difficoltose. E non è stato il solo a comparire al Felice Borel. Anzi, a ricomparire: nel suo staff ci sarà ancora Luca Monteforte, che ha allenato a Finale circa a vent’anni fa.

“Siamo sicuri che sia la scelta giusta – esordisce il presidente Candido Cappa – e speriamo che arrivino i risultati. Confido in Monteforte per quello che aveva fatto qua e nel suo discepolo mister Diego Alessi”.

Così mister Alessi: “Dal primo incontro un palesato la volontà di riportare questa squadra dove l’ho sempre vista giocare. Spero di dare soddisfazioni a queste persone che ci hanno fatto arrivare qua. Anche la dirigenza ha la voglia di fare le cose per bene. Abbiamo subito trovato un’intesa. Ho l’ambizione di portare il Finale quanto prima dove merita, deve essere un anno di ricostruzione“.

“Sarà il Finale targato Alessi – commenta Monteforte -. Lui non è mio discepolo, è un allenatore a tutto tondo. Io sarò nello staff. Le sensazioni per me sono bellissime, avevo fatto quattro anni meravigliosi qua. Il ricordo più bello? Aver trovato un presidente con cui non ho litigato, l’unica volta che mi è successo”.

“Non ci poniamo limiti – aggiunge Cappa -, cercheremo di costruire una buona strada. Abbiamo fatto un programma di due anni ma vedremo. A volte si fanno le squadre per vincere e poi si retrocede… Però abbiamo ricominciato col piede giusto”.

“Arriveranno giocatori con tanta gamba e tantissima fame – prosegue Alessi -, ora inizieremo a lavorare con il direttore Belvedere”. La squadra da battere dovrebbe essere il Savona di un allenatore legatissimo a Monteforte, essendone stato il vice al Celle Varazze. “Lele Cola? – scherza Monteforte – non ci risponde essendo avversari. Con lui siamo veramente legati e siamo contenti che abbia dimostrato il suo valore, che noi conoscevamo”.

“Al Finale mi ha dato la possibilità di consacrarmi – conclude Monteforte -, auguro a Diego che sia un passaggio determinante per dimostrare che è un tecnico molto importante”.