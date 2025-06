Finale, il mercato parte dall’ufficialità di Marc Tona. Caldeggiate più piste per rinforzare la rosa

Finale Ligure. Il Finale batte il primo colpo del suo calciomercato: diventa giallorossoblù Marc Tona, con diversi campionati di Eccellenza alle spalle l’ultimo insieme al duo Alessi-Monteforte al Campomorone.

“Primo colpo del Finale FBC: Marc Tona centrocampista classe 1998 è un nuovo giocatore dei giallorossoblu. Cresciuto nel Vado Fbc ha militato con i rossoblu in Serie D ed Eccellenza senza dimenticare che sempre in Eccellenza ha vestito le casacche di Pietra Ligure e Campomorone, il presidente Candido Cappa dà il benvenuto al giocatore”.

Poco dopo arriva anche l’annuncio del classe 2007 Gabriele Barbero, che arriva dal Vado nel quale ha militato dai Primi Calci fino alla Juniores Nazionale.

“Vestirà la casacca giallorossoblu Gabriele Barbero, promettente difensore classe 2007 proveniente dal Vado FC. Ha vestito la casacca rossoblu dai primi calci fino alla passata stagione nella Juniores Nazionale, si ringrazia il Vado per la riuscita dell’operazione. In bocca al lupo Gabriele”.

Così il club finalese, insieme alle valutazioni dell’organico già a disposizione, sta iniziando a sondare anche altri elementi per poter alzare ulteriormente il livello tecnico.

Tra le intenzioni dei finalesi ci sarebbero profili come Alex Fabbri, Simone Guarco e Daniele Galli. Per quest’ultimo però ci sono anche gli interessamenti da parte di Carcarese e Savona già registrati da settimane.

Per ora di definito in maniera ufficiale c’è il centrocampista classe 1997, un primo colpo di qualità del calciomercato giallorossoblù, insieme ad un elemento di prospettiva come Barbero.