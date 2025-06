Finale Ligure. Oltre al lavoro in entrata, il Finale lavora anche sulla rosa della passata stagione. Il primo dei riconfermati è Sergis Halaj, l’attaccante classe 2002 vestirà ancora giallorossoblù.

Il comunicato:

Conferma importante per il Finale. Halaj Sergis ( nella foto con lo sponsor Sergio Coxe) ha raggiunto l’accordo per proseguire l’avventura in maglia giallorossoblu, in bocca al lupo dal presidente Candido Cappa!