Finale attivissimo sul mercato: ufficializzati anche i giovani Tavarone e Fontana

Finale Ligure. Il Finale è partito molto fortissimo nel calciomercato. Tra nuovi arrivi e l’inizio delle riconferme (Halaj il primo), la società giallorossoblù vuole dire la propria per poter essere nuovamente competitiva per posizioni più alte di classifica. Ora è il turno di due ingressi di profili giovani: per l’attacco c’è l’ex Vado Francesco Tavarone, per la difesa l’ex Campomorone Matteo Fontana.

Il comunicato:

Due nuovi giocatori per l’FBC Finale. Si tratta di, alla sinistra del direttore, Tavarone Francesco: classe 2006 attaccante con tutta la trafila nelle giovanili del Vado fino all’esordio in prima squadra in serie D, alla destra Fontana Matteo, difensore classe 2004 con esperienze in prima squadra con Vado Cairese e Campomorone.

Buon lavoro ragazzi,

Il presidente Candido Cappa!