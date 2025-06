Finale, altro annuncio in entrata: dal Quiliano&Valleggia arriva Filippo Bazzano

Finale Ligure. Il Finale continua ad annunciare novità per la prossima stagione. Il club giallorossoblù è tra i più attivi degli ultimi giorni e oggi è arrivato un altro colpo in entrata: foto di rito con il ds Belvedere per Filippo Bazzano, l’ex giocatore di Quiliano&Valleggia e Legino farà parte dell’organico di mister Diego Alessi.

Il comunicato

Nuovo innesto in casa Finale. Si tratta di Bazzano Filippo, trequartista classe 2001 proveniente dal Quiliano ed ex Legino.

La società augura a Filippo buon lavoro con la casacca giallorossoblu!

Il presidente Candido Cappa!