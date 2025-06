Finale, al via l’opera di sostituzione degli alberi tra Borgo, Marina e Pia

Finale Ligure. E’ in corso in queste settimane un intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione del verde urbano con abbattimento, sostituzione e compensazione arborea di alcuni esemplari presenti sul territorio comunale di Finale Ligure.

Gli abbattimenti, nello specifico, hanno riguardato tre esemplari di leccio Quercus ilex presenti a Finalborgo in via Fiume e classificati in classe “D” in quanto alla propensione al cedimento, con problematiche di varia natura in differenti porzioni di esse, e una palma del genere Washingtonia, in piazza Vittorio Veneto, appartenente a un gruppo di esemplari presenti nella zona.

Nel frattempo, a compensazione delle rimozioni, è stata avviata la piantumazione di altre cinque piante di ulivo. Una di esse ha trovato dimora nell’aiuola davanti alla fontana “Corradi”, sul lungomare Migliorini dove, in corrispondenza dei Bagni Nautico, troveranno spazio altri tre esemplari; l’ultima pianta sarà collocata invece nell’aiuola antistante la “Residenza La Perla” a Finalpia.

“E’ sempre un dispiacere dover abbattere delle alberature – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco – Le piante in questione sono state, però, ritenute pericolose dall’Ufficio Tecnico e si è quindi dovuto procedere in tal senso. Purtroppo non saranno gli unici casi, in quanto altri esemplari arborei sul territorio comunale sono già state segnalate come potenzialmente da abbattere, chiederò una più accurata valutazione per verificare che questa azione sia effettivamente inevitabile”.

“E’ intento dell’amministrazione – aggiunge in conclusione l’Assessore Folco – realizzare un preciso piano di piantumazione da perseguire negli anni, a cominciare da via Dante per la quale, nell’ultima seduta di Giunta, è stato approvato un atto d’indirizzo che prevede quale linea guida per il progettista di disporre una rivisitazione del progetto con il filare di alberi posizionato sul lato sinistro della via, come promesso alla cittadinanza”.