Finalborgo, grande successo all’Auditorium per la presentazione di “Parsifal – l’uomo delle stelle” con Roby Facchinetti

Finale Ligure. Grande partecipazione ieri sera all’Auditorium di Finalborgo in cui Roby Facchinetti ha entusiasmato il pubblico raccontando e divagando, insieme a Roberto Grossi, sull’ Opera-prog, nata da quello che è sempre stato un forte desiderio da parte del cantante dei Pooh, di completare e trasformare in un’opera autentica il racconto dell’eroe Parsifal, già protagonista dell’omonima suite musicale e album, grande successo dei Pooh del 1973. Questo ambizioso progetto di Roby Facchinetti che ha richiesto cinque anni di lavoro, inizia nel 2016 insieme al collega e amico per sempre Stefano D’Orazio e sviluppa in oltre due ore di musica, le numerose imprese eroiche di Parsifal durante le crociate e alla ricerca del leggendario Santo Graal. Roby Facchinetti, che interpreta vocalmente il personaggio di Parsifal, è accompagnato nel narrare le avventure dell’eroe, da grandi artisti della musica italiana ed internazionale che raccontano la storia e le gesta di Parsifal.

Il talk ha toccato anche temi sociali, ed è stato allietato dai musicisti Alessio Briano (piano) e Angela Vicidomini (voce) che hanno coinvolto il pubblico e lo stesso Roby Facchinetti a cantare alcune hit dei Pooh.

Il successivo firmacopie ha prodotto una serpentina di fan che hanno scambiato chiacchiere e fatto foto con l’artista, presto tutte pubblicate sul Facebook del Finale Music Festival.

Il Finale Music Festival è organizzato dal Comune di Finale Ligure – Assessorato Turismo ed eventi, con la direzione artistica e logistica di Roberto Grossi e Fabio Gallo e la collaborazione di L’Altoparlante e Associazione Culturale E20.