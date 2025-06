Finalborgo, dal 19 giugno le nuove modalità per la raccolta dell’umido

Finale Ligure. Per migliorare il servizio di igiene urbana e tutelare il decoro di Finalborgo, il Comune di Finale Ligure, in collaborazione con SAT – Servizi Ambientali Territoriali, introduce significative novità relative alla raccolta dei rifiuti, in particolare quanto concerne la gestione della frazione organica, per le attività commerciali.

Per evitare l’abbandono notturno dei contenitori su suolo pubblico e contenere i disagi causati dalla fauna selvatica, da giovedì 19 giugno 2025, i mastelli dell’umido non potranno più essere lasciati in strada. Verranno, in loro sostituzione, installati bidoni ad uso esclusivo delle attività commerciali, dotati di serratura le cui chiavi saranno consegnate agli esercenti autorizzati, in Piazza Porta Testa e in Via delle Mura (nei pressi di Porta Reale).

I contenitori saranno accessibili dalle ore 19:00 alle 05:00, verranno rimossi e sanificati quotidianamente da SAT e riposizionati la sera successiva.

«Questa modifica nella raccolta della frazione umida si è resa necessaria per dare una svolta a una situazione critica che si protrae da anni – afferma l’assessore all’Ambiente, Umberto Luzi – Il fatto che le attività commerciali lasciassero l’umido all’esterno dei propri locali all’orario di chiusura, per poi essere raccolto solo la mattina successiva, comportava frequenti attacchi da parte dei gabbiani, che laceravano i sacchi durante la notte, spargendone il contenuto nelle piazze e nelle vie. Ascoltando i cittadini e facendo seguito a un incontro con gli operatori commerciali, abbiamo predisposto questa nuova modalità di raccolta della frazione umida, che prevede il deposito dei sacchi al di fuori delle mura tramite contenitori dotati di chiave. In questo modo daremo una risposta concreta alle esigenze di Finalborgo».

La novità non riguarderà però un solo rione: «Dopo un primo periodo di sperimentazione – prosegue l’assessore Luzi –, abbiamo intenzione di estendere la soluzione anche agli altri rioni di Finale Ligure».A fargli eco l’Assessore alle Società Partecipate, Valter Sericano, che aggiunge: «Iniziamo proprio da qui per preservare, con l’aiuto della Polizia Locale, il decoro del Borgo e diminuire il traffico veicolare al suo interno, grazie alla collocazione fuori dalle mura dei contenitori di raccolta. Ovviamente questo sistema va visto in atto e fatto funzionare, ma l’intento è di riproporlo quindi poi in altre zone».

«Ringraziamo SAT e la sua direzione attraverso il dottor Poggio per una collaborazione che si sta rivelando ottimale, con un colloquio constante che negli scorsi mesi ha visto anche l’avvio del piano, che prosegue, di sostituzione di diverse isole ecologiche. Su alcune si è già operato, per le altre i lavori proseguono e per tutte verranno poi completati con un adeguamento estetico delle stesse» conclude l’assessore Sericano.