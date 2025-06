Fiera dell’Outdoor ad Albenga, Podio: “Evento desolante: piazze semi-deserte e cittadini delusi”

Albenga. “In piazza del Popolo dovevano esserci stand informativi, associazioni sportive e attività da provare. Invece c’era solo un grande vuoto. Questa mattina, le poche persone informate sulla Fiera dell’Outdoor si sono trovate davanti a una piazza deserta. Molte attività locali, fidandosi dell’amministrazione, avevano anche preso merce in più sperando in un po’ di gente, ma non è arrivato nessuno”. Lo dichiara il consigliere comunale albenganese Nicola Podio.

“La promozione è stata praticamente zero – spiega -, a partire dalle locandine cartacee: non tutti cercano le informazioni su internet. Anche in piazza San Michele, il cuore dell’evento, non è andata meglio. C’era solo una struttura per la scalata e qualche sedia per i talk, quasi tutte vuote in una piazza così grande. L’atmosfera era triste e il risultato molto sotto le aspettative. Ringraziamo le associazioni locali, sportive e non, che hanno partecipato all’evento garantendo un minimo di dignità all’iniziativa. Però se in piazza del Popolo non c’era nessuno, significa che o alcune associazioni non sono state coinvolte come dovevano, o la programmazione è stata sbagliata. Qualcosa non ha funzionato e ci dispiace molto”.

“Questa doveva essere la giornata per promuovere e valorizzare lo sport di Albenga. Invece è stata un’occasione persa. Questo è il frutto di come l’amministrazione ha organizzato un evento importante per il turismo della città. Noi, come minoranza, siamo sempre pronti a dare una mano, ma dopo più di 10 anni di governo da parte del centrosinistra, ci si aspetta ben altro”, conclude.