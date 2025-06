Festival Teatrale di Borgio Verezzi, sul palco anche due ex allievi della scuola Barone Rampante

Borgio Verezzi. A Borgio Verezzi il Teatro non è solo un evento da ospitare. È un progetto culturale che nasce, cresce e si rinnova grazie alla forza di una comunità che crede profondamente nella cultura e nell’educazione. Un progetto fatto di persone, visioni, relazioni autentiche. Un progetto che oggi, alla 59ª edizione del Festival Teatrale, porta sul palco due giovani attori che hanno fatto del Teatro la loro professione – e che oggi, con orgoglio, trasmettono a loro volta questo sapere ai più giovani.

Sul palco del Festival saliranno infatti due ex allievi della Scuola di Teatro del Barone Rampante, che quest’anno celebra i suoi vent’anni: Iacopo Ferro, diplomato al Teatro Stabile di Torino, sarà in scena il 15 e 16 luglio nella prima nazionale di “La coppia più sexy d’America”, commedia di Ken Levine, accanto a Francesca Reggiani e Antonio Catania, per la regia di Marco Carniti; Gaia De Giorgi, oggi allieva del Teatro Nazionale di Genova, interpreterà il ruolo di Lucia nella prima nazionale de “I Promessi Sposi”, tratto dal romanzo di Alessandro Manzoni, il 2 e 3 agosto, accanto a Giuseppe Pambieri, per la regia di Giuseppe Argirò.

Oggi Iacopo Ferro e Gaia De Giorgi sono anche docenti presso la Compagnia e Scuola di Teatro del Barone Rampante, contribuendo con il loro impegno e la loro esperienza alla formazione delle nuove generazioni.

“Per me è un’emozione profondissima” – afferma Rembado Marcella, presidente dell’Associazione Il Barone Rampante e figlia di Enrico Rembado, fondatore del Festival – “vedere che due ragazzi che abbiamo visto crescere nei nostri corsi oggi tornano su questo palco come attori professionisti, dopo aver frequentato le Scuole Nazionali di Teatro, e che ora condividono il loro sapere con i giovani della nostra Scuola di Teatro. È la dimostrazione che quando la cultura è un progetto condiviso tra il Barone Rampante, il Festival, l’Amministrazione, la Scuola pubblica e la comunità, nulla va disperso. Questo è il segno più bello: che insieme abbiamo costruito qualcosa che continua a generare valore e futuro.”

Il legame tra il Barone Rampante e il Festival è rafforzato dalla figura di Maximilian Nisi, attore di grande talento e attuale direttore artistico del Festival, che è stato docente della Scuola di Teatro del Barone Rampante e che con l’Associazione mantiene un rapporto di profonda amicizia, stima e condivisione di valori e visione artistica.

“A Borgio Verezzi il Teatro è davvero un progetto di comunità” – sottolinea il Sindaco Renato Daquino – “non solo per la qualità del Festival, ma perché qui esiste una sinergia autentica tra il Barone Rampante, il Festival, l’Amministrazione, la Scuola e il territorio. Il ritorno sul palco di due giovani attori cresciuti qui e oggi anche docenti della Scuola di Teatro del Barone Rampante è il frutto di un percorso collettivo che rende tutti orgogliosi e ci spinge a continuare su questa strada.”

Nel solco tracciato da Enrico Rembado, il Festival di Borgio Verezzi continua così a essere non solo una vetrina d’eccellenza, ma il cuore di un sistema culturale vivo e in crescita. Un sistema fatto di persone che collaborano, generazioni che si incontrano, energie che si alimentano.