Festa rinascimentale, Notte Bianca, Cubo Live, il cinema in spiaggia, i libri, il cabaret, le sagre e lo sport: a Loano è tempo di “Summer Vibes”

Loano. Si intitola “Summer Vibes – L’estate che ti fa stare bene” l’ampio calendario di eventi che animerà l’estate 2025 di Loano e che è stato presentato questa mattina a Palazzo Doria dal sindaco Luca Lettieri e dal vice sindaco delegato a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio insieme ai rappresentanti delle associazioni cittadine. Concerti, presentazioni librarie, serate di cabaret, sagre e manifestazioni enogastronomiche, eventi sportivi, proiezioni cinematografiche e molto altro caratterizzeranno la prossima stagione estiva loanese.

“Anche per questo 2025 – spiegano il sindaco Luca Lettieri ed il vice sindaco con delega a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio – l’estate di Loano regalerà a ospiti e residenti una lunghissima serie di eventi e manifestazioni per tutti i gusti. Nella predisposizione del nostro calendario, abbiamo tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano di sviluppo turistico, aggiornate alla luce dei riscontri ottenuti negli ultimi anni, sia nella stagione estiva che negli altri segmenti dell’anno. Negli ultimi due anni abbiamo lavorato alla creazione di una rete di destinazione in grado di soddisfare le esigenze di ben precise fasce di ospiti. Nei prossimi mesi, oltre a proseguire questo lavoro, interverremo sul posizionamento del nuovo brand Loano. L’obiettivo è quello di rendere la nostra città sempre più attraente ed una destinazione turistica capace di valorizzare tutte le proprie risorse e le proprie attrattive. In questo senso, proporre un calendario di eventi ricco e strutturato rappresenta una delle carte vincenti per raggiungere questo obiettivo. Vogliamo ringraziare gli uffici, le associazioni del territorio e le tante persone che, come sempre, hanno lavorato alla predisposizione di questo calendario di eventi”.

Dal 13 al 15 giugno Loano celebrerà “Il ritorno dei Doria” e la proclamazione della libera contea di Loano avvenuta nel 1575 durante la signoria dei conti Zenobia Del Carretto e Gianandrea Doria. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Vecchia Loano e patrocinata dal Comune di Loano con la consulenza del gruppo Le Gratie d’Amore e la collaborazione dell’agenzia Mway Communication & Events. Oltre a essere una rievocazione storica che intende ricostruire con coerenza e sulla base di documenti originali ciò che accadde il 2 luglio 1575, data di insediamento dei principi Doria e del giuramento della comunità loanese, l’evento sarà un’occasione per animare il centro storico e il lungomare con spettacoli a tema storico. Turisti e residenti saranno coinvolti in un autentico viaggio attraverso i secoli, con un grande spettacolo in stile tardo rinascimentale che abbraccerà tutto il centro città. L’animazione includerà spettacoli di fuoco, esibizioni di musica folk medievale e rinascimentale, giocoleria e giullaria, magia e fachirismo, oltre a giochi e laboratori creativi per i bambini.

Sabato 21 giugno tornerà la “Notte Bianca”, la lunga maratona di divertimento promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Fipe-Confcommercio e Centro Culturale Polivalente. Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera e dalle 17 offriranno originali punti di degustazione. Sempre a partire dalle 17 sulla passeggiata troveranno spazio gli stand degli artigiani e degli artisti, che fino a sera esporranno i frutti della loro abilità. Grande protagonista sarà la musica, con circa tanti concerti ed esibizioni in diversi punti della città a partire dalle 21. Alle 22 prenderà il via il grande concerto gratuito (organizzato in collaborazione l’Agenzia Eccoci Eventi) che costituisce il momento clou della “Notte Bianca”. Ad esibirsi quest’anno sul palco allestito in piazza Italia una grande interprete della musica italiana: Irene Grandi. Anche quest’anno la festa troverà spazio anche nella zona di via dei Gazzi, via Dante, via Pirandello e viale Enrico Toti con “Aspettando la Notte Bianca”. A partire dalle 19 di venerdì 20 giugno i locali offriranno street food con musica dal vivo e intrattenimento “magico” per i più piccini.

Il 2 luglio si terrà la tradizionale processione della Madonna della Visitazione, protettrice dei pescatori e dei naviganti loanesi. Le celebrazioni vedranno la partecipazione di confraternite provenienti da tutta la Liguria. La celebrazione sarà preceduta da diversi eventi “di avvicinamento”. Il 17 giugno alle 21 nell’oratorio delle Cappe Turchine concerto della Corale San Francesco di Alassio diretta dal maestro Giorgio Piovano; il 23 giugno alle 21.45 in piazza Italia concerto della Banda Santa Maria Immacolata (in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista); il 25 giugno alle 21.45 in piazza Italia concerto della Fanfara degli Alpini “Monte Beigua” di Savona; il 27 giugno alle 21.45 nell’oratorio delle Cappe Turchine concerto musicale con il maestro Riccardo Pampararo. L’estate loanese è sempre caratterizzata dalla celebrazione di tradizioni e culti locali. Come la processione del Corpus Domini il 22 giugno, la festa patronale di San Giovanni Battista il 24 giugno, la festa del Santissimo Nome di Maria a cura dei Disciplinanti Bianchi il 12 settembre, la festa di Santa Libera a Verzi l’8 settembre.

Dal 1^ al 5 luglio a Loano farà tappa “CUBO LIVE – luoghi, idee, voci, eventi”, la rassegna itinerante di concerti gratuiti promossa da CUBO, museo d’impresa del Gruppo Unipol. Per il quinto anno consecutivo, “CUBO LIVE” accompagna l’estate degli italiani, per lo più di coloro che rimangono in città, con un ricercato palinsesto di concerti che vede alternarsi artisti consolidati a talenti giovani in un vivace mix di musica jazz, pop e classica, con l’obiettivo di offrire ad un pubblico trasversale l’opportunità di avvicinarsi alla migliore musica italiana e internazionale. In accordo con la mission del museo che è “condividere cultura”, il programma estivo di CUBO è pensato per accogliere, intrattenere e, soprattutto, diffondere cultura grazie al linguaggio coinvolgente e universale della musica, uscendo dal perimetro delle sue due sedi di Bologna e Milano per farsi luogo diffuso e partecipato, in spazi all’aperto, teatri e piazze. Il 1^ luglio alle 21.30 in Marina di Loano Stefano Di Battista porterà in scena le “Morricone Stories” in un autentico tributo alle musiche da film di Ennio Morricone. Di Battista gioca con i temi del Maestro come fossero materia magica, sostanza di quella speciale e misteriosa zona della musica che ci riempie quasi inspiegabilmente l’anima. La scelta in qualche caso ricade su temi marginali o, meglio, film meno famosi oppure dimenticati. Sul palco Stefano Di Battista (sax), André Ceccarelli (drums), Frédéric Nardin (piano) e Daniele Sorrentino (basso). Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it. Il 2 alle 21.30 luglio Emma Nolde sarà protagonista del “Nuovo Spazio Tempo Tour”, uno spettacolo che è un vero e proprio rito collettivo, dove il pubblico è completamente immerso nell’esperienza. Un evento completo che alterna momenti intimi e lievi a momenti di vero e proprio r’n’r. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it. Il 4 luglio alle 5.15 ancora in Marina di Loano concerto all’alba con il Trio Mantici (composto da Antonello Salis alla fisarmonica, Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Alessandro D’Alessandro all’organetto) che porterà in scena “Il respiro vitale dei Mantici”. In un panorama d’eccezione, tra musica e brezza marina, per la prima volta nella storia del jazz italiano fisarmonica, bandoneon e organetto si incontrano e si fondono in un concerto unico e imperdibile, attraverso l’incontro di tre strumentisti a mantice tra i più originali e internazionalmente riconosciuti per i loro stili personali. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su cubounipol.it. Gran finale il 5 luglio alle 21.30 in piazza Italia con Eugenio Finardi e la tappa loanese del suo tour “Tutto ’75-’25”. Per festeggiare cinquant’anni dal suo primo album, torna con un nuovo tour e un nuovo disco intitolato “Tutto”. Finardi presenta uno spettacolo in cui propone le canzoni più significative del suo vasto repertorio, ripercorrendo mezzo secolo di carriera. Accanto ai grandi successi, non mancheranno brani tratti dal suo nuovo album. Un lavoro che stupisce per sonorità innovative e per la creatività inesauribile di un artista capace di raccontare il presente con lucidità. Sul palco con lui, tre talentuosi musicisti con cui crea atmosfere coinvolgenti. Sul palco Eugenio Finardi (voce), Giuvazza Maggiore (chitarre e loop), Maximilian Agostini (tastiere e basso), Claudio Arfinengo (batteria, basso e percussione). Ingresso libero.

Sempre in Marina di Loano torna la “Golden Summer”, la lunga estate di eventi che, fino a settembre, animerà il porto turistico loanese. La musica sarà protagonista con i concerti dei Blue Penguin (gruppo vocale a cappella bolognese) il 6 settembre e degli AbbaDream il 12 settembre. Anche quest’anno il pontile dello Yacht Club Marina di Loano si trasformerà in una vera e propria sala cinema dove si potrà assistere alle proiezioni delle più interessanti pellicole dell’ultimo periodo (e non solo). Ma ci sarà spazio anche per le risate e lo spettacolo: il 9 luglio spettacolo comico-musicale con Gene Gnocchi; il 17 luglio si terrà la presentazione del libro di Chiara Francini; il 20 luglio sarà presentato il libro di Roberta Recchia; il 24 luglio serata con Emilio Marrese; il 17 agosto talk-show con cabaret di Paola Minaccioni.

Nel calendario degli eventi dell’estate 2025 il Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana si presenta con molte novità che preannunciano una significativa metamorfosi del festival. “RiGenerazioni festival” è il nuovo contenitore che accoglie gli eventi musicali del Premio Loano e che trova la sua nuova collocazione temporale nel mese di settembre, aggiungendo a Loano, sede tradizionale del festival, tre nuove location nel primo entroterra. Il festival che si svolgerà dal 5 al 7 settembre a Loano e dal 12 al 14 settembre nel primo entroterra, accoglierà gli artisti che meglio rappresentano i linguaggi della tradizione declinati nella contemporaneità, con approcci innovativi. Nella città dei Doria anche quest’anno saranno premiati i vincitori del Premio Loano (Premio Miglior Album 2024 e Premio Giovani 2024) il più importante riconoscimento in Italia per la produzione contemporanea di musica tradizionale di radice italiana. Occorre aspettare ancora un po’ per scoprire il programma dettagliato di “RiGenerazioni festival” organizzato dall’Associazione Compagnia dei Curiosi, in collaborazione con l’assessorato a turismo e cultura del Comune di Loano e con il contributo della Fondazione A. De Mari.

Il 26 luglio torna il “Carnevalöa Summer Edition”. A partire dalle 21 su corso Roma torneranno a sfilare i carri allegorici realizzati dai volontari di Vecchia Loano e non solo. La sfilata sarà accompagnata da musica, balli, coriandoli e gruppi in maschera. Ed è sempre Vecchia Loano ad organizzare la “Festa delle Basüe”. Il 12 e 13 agosto centinaia di figuranti faranno rivivere l’epoca della caccia alle streghe che per alcuni secoli ha imperversato in Europa, con la persecuzione di donne sospettate di compiere atti di magia quali sortilegi, malefici, fatture e legamenti. Alla sfilata in centro del 13 agosto seguirà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Dopo il successo degli ultimi anni, torna anche quest’anno il cinema in spiaggia in collaborazione con il Consorzio Obiettivo Spiagge: per sei serate di luglio e agosto presso i Bagni Lampara verranno proiettati i migliori film per bambini e famiglie. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Anche quest’anno piazza Italia sarà il vero “cuore spettacolare” di Loano. Il 7 luglio in piazza Italia si svolgerà “Improvvisamente tu…”, spettacolo di danza, canto e recitazione a cura dell’Asd Modern Jazz Dance. Il 10 luglio sempre in piazza Italia si terrà il “Galà di danza” della Scuola Civica Attimo Danza. Il 12 luglio si terrà il “Gran Galà Live” del Festival Internazionale Live di Loano con l’esibizione dei finalisti e la premiazione dei vincitori. Durante la serata i giovani talenti della danza e del canto si contenderanno la vittoria finale, regalando al pubblico uno spettacolo ricco di luci meravigliose e immagini emozionanti. Il 21 agosto torna “Loano e la voce del mare”, che si inserisce nell’ambito del progetto “Giovani in biblioteca-Riprendiamoci il futuro”, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzato a promuovere la lettura fra i giovani. Il progetto si ispira all’idea di una biblioteca che sia spazio d’aggregazione e incubatore di attività multidisciplinari, capace di attrarre giovani di età diversa e con interessi diversi.

Tra fine luglio e inizio agosto tornerà “Universo in Rosa”, la manifestazione dedicata al mondo femminile e a favore dello sportello d’ascolto “Artemisia Gentileschi” di Loano contro la violenza sulle donne. La manifestazione sarà preceduta da una serie di eventi collaterali. Il 27 luglio in Marina di Loano sessione di total body workout con con “Aspettando Universo in Rosa con “Pilates in Marina”. Alla sera giro in bicicletta intorno alle vecchie mura di Loano con “Strong Together” promosso da Fiab Albenga. Il 29 e il 31 luglio nuovo appuntamento con “Pilates in Marina e una sessione di “Face Yoga” e pilates mat work. Il 30 luglio camminata all’aria aperta con un giro tra cascine e rifugi ai piedi del Monte Carmo con Flaviano Carpenè e, a seguire, aperitivo al rifugio di Pian delle Bosse in collaborazione con Cai Loano. Il 1^ agosto ai Bagni Lampara biodanza con Valeria Occelli. Il 2 agosto all’alba concerto di musica classica al Molo Kursaal, poi sessione di “Yoga in Rosa” al palmeto con “Pilates in Marina”. Al Bar Rino colazione di prevenzione in rosa “Vita e salute” in collaborazione con Fidapa. Alle 21.30 in piazza Italia spettacolo finale con Max Fly ed Elena Ferretti. Per tutta la giornata gazebo informativi e dimostrazioni. Il 3 agosto allenamento di pilates in Marina, poi fitness walking solidale a cura dell’Asd Palestra il Corpo. Infine, in via Dante street food in musica con “Salutando Universo in Rosa”.

Nell’estate di Loano non mancheranno gli appuntamenti letterari. Dal 27 al 29 giugno sul lungomare loanese si terrà la terza edizione della Fiera del Libro promossa da Pro Loco Loano. Inoltre, come ogni estate tornerà “LOA Legge in Ogni Angolo Estate”, l’iniziativa dedicata alla lettura organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano con il finanziamento del “Centro per il libro e la lettura” e in collaborazione con l’Aps #cosavuoichetilegga, il Mondadori Bookstore di Loano e la Libreria del Conte di Loano. Torneranno anche gli incontri (letterari, musicali e per bambini) di “Orto letterario” promossi dall’Associazione Centofiori Eventi in collaborazione con la Libreria del Conte ed i “Martedì della Cultura” organizzati in collaborazione con il Mondadori Bookstore. Tra gli altri, presenteranno i loro libri a Loano: Mario Giordano, Fabio Genovesi, Antonella Forte, Francesco Battistini, Orso Tosco, Marcello Simoni, Raffaella Verga, Paolo Secondo, Laura Pigozzi, Davide Longo. Il 28 giugno ultimo appuntamento con la terza edizione del Club del Libro: i partecipanti presenteranno un testo che è particolarmente piaciuto loro, illustrandolo e commentandolo con i presenti.

Il 4 luglio Pro Loco Loano organizza presso i Giardini Josemaria Escrivà la “Cena in bianco – Unconventional Dinner”, format di cena “in bianco” e condivisa che non richiede presentazioni. Il 6 luglio in corso Roma e sulla passeggiata mare fa tappa il 42^ Meeting Internazionale di Fiat 500 storiche: in concomitanza col raduno, in Orto Maccagli si terrà un concerto de “La Paranza del Geco”. Le auto torneranno protagoniste l’8 settembre con il raduno annuale dell’AbarthClub della Valbormida e di Savona. Il 12 luglio in Marina di Loano torna “Galleggiando e Bolleggiando”, l’iniziativa rivolta ai ragazzi disabili del Distretto socio-sanitario dell’Asl2 savonese. Il 25 luglio in piazza Italia serata di cabaret con il Summer Tour. Il 16 agosto in piazza Italia c’è il “Big Bubble Show” con animazione per grandi e piccini. Il cabaret torna dal 18 al 20 agosto con il Cabaret Show in piazza Italia. Il 19 agosto in Orto Maccagli si va alla scoperta de “Gli antichi mestieri del mare” con l’Associazione Culturale Marinara Lodanum. Il 22 agosto appuntamento in piazza Italia con la serata benefica “Aiutiamo chi aiuta” ed il concerto dei Buio Pesto. La serata solidale torna anche il 23 agosto, sempre nella piazza del municipio, insieme alla finale regionale di “Una ragazza per il Cinema”. Il 28 agosto in occasione della “Giornata del cane” Pro Loco Loano organizza una “Camminata a sei zampe”. Il 4 settembre in biblioteca l’Associazione delle Arti Legami presenta “Le opere e la vita rocambolesca di Michelangelo Merisi detto Caravaggio” illustrate da Vanna Carpegna, architetto e docente di storia dell’arte.

Ogni seconda domenica del mese (ed eccezionalmente sabato 16 agosto) sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso” tornerà il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato da E20 Free. Decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Ogni martedì e venerdì di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle 18 alla mezzanotte rispettivamente in piazza Rocca e in piazza Massena, saranno allestite le bancarelle di “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente. Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità. Appuntamenti speciali sabato 20 e sabato 27 settembre dalle 10 alle 20 in piazza Massena. Il 21 settembre torna la tradizionale Fiera di settembre.

Per gli amanti della vita all’aria aperta, anche a luglio e a settembre proseguiranno gli appuntamenti di “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai. Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. L’obiettivo è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio. Sempre per gli appassionati di camminate, domenica 13 luglio si terrà un’escursione a San Damiano organizzata da Pro Loco Loano nell’ambito della “Festa Nazionale delle Pro Loco”. Il 28 settembre alla baita sul Monte Carmo c’è la seconda edizione della “Festa dell’Alta Via” a cura degli Amici del Carmo. Sabato 28 giugno nello specchio acqueo di Marina di Loano si terrà “Freedom to Swim”, evento che promuove l’inclusione e la libertà attraverso lo sport, offrendo a persone con ridotte o nulle capacità visive l’opportunità di vivere un’esperienza unica di nuoto in mare, in totale sicurezza. Il 20 luglio in Orto Maccagli “Kung fu sotto le stelle”, serata di arti maziali e danze orientali organizzata dall’Asd Centro Arti Marziali. Il 16 agosto si terrà l’edizione 2025 della gara podistica “Marina Classic” promossa dall’Asd RunRivieraRun. Il 21 agosto si terrà l’edizione 2025 della Run San Pio. Dal 1^ al 7 settembre al PalaGarassini si terrà la 11^ edizione di “Loano in danza Summer Edition”, la manifestazione dell’Asd Promozione Danza Liguria che nasce per offrire agli stagisti partecipanti e agli allievi del comprensorio la possibilità di seguire un percorso di studio della danza con docenti dai curricula comprovati. Il 28 settembre si tiene il 14^ “Giro delle Mura di Loano” a cura dei Runners Loano. Il 26 ottobre al PalaGarassini si tiene la “Giornata in Rosa – 13^ Compleanno della Pigotta” a cura dell’Asd Pallacanestro Loano. Sempre il 26 ottobre torna la “RunRivieraRun Half Marathon”. Infine, nelle giornate del 10 e 17 luglio e del 7 e 21 agosto, il Ctg di Loano propone la visita guidata gratuita del centro storico, delle chiese, di Palazzo Doria e del porto: una buona occasione per i turisti e residenti che vogliano approfondire la conoscenza della città dei Doria.

Non mancheranno gli appuntamenti appositamente studiati per gli amanti della musica. Il 20 giugno ultimo appuntamento con le “Guide all’ascolto” dell’Associazione Musicale Loanese. Quest’estate torneranno, come sempre, i “Concerti del Principe” e gli altri appuntamenti promossi dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata ed anche i concerti del gruppo musicale “U Gunbu de Loa-Verzi” in Orto Maccagli (il 30 giugno, il 14 luglio, l’11 e il 30 agosto e l’8 settembre) o del Coro Polifonico Città di Loano (l’11 e il 30 luglio, l’11 e il 29 agosto). Il 19 luglio serata con dj e animazione con i Supersonica. Il 20 luglio in biblioteca “Eppi Classic Sammer”, serata dedicata alla musica classica a cura dell’Accademia Ambrosiana. Il 24 e il 28 luglio e il 25 e 29 agosto in piazza Italia serata di ballo liscio. Il 30 luglio in piazza Rocca concerto folk di “Bala’ in riva a u ma’”. Il 1^ agosto in piazza Italia concerto di musica anni ’70, ’80 e ’90 a cura di Pro Loco Loano e il 6 agosto altra serata dedicata alla musica degli anni ’80. L’8 agosto in Orto Maccagli serata di danza e musica a cura dell’Asd Studium III. Il 9 agosto in piazza Italia dj-show con Valter Pizzulli. Il 14 agosto in piazza Italia ci sono i Discomania. Il 28 agosto in piazza Italia serata tributo a Max Pezzali e Cesare Cremonini. Il 13 settembre in biblioteca conferenza/concerto di Andrea Orsi, docente di conservatorio e concertista di fama internazionale, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio virtuale tra i principali autori per chitarra classica e in modo particolare nella produzione di Bario Castelnuovo-Tedesco. Incontro a cura dell’Associazione delle Arti “Legami”. La stessa associazione propone, per il 14 settembre, l’incontro con Katia Del Monte, autrice del romanzo “Naima” (Giraldi) che racconta la storia del celebre jazzista John Coltrane e di Naima Juanita Grubbs, sua prima moglie. Anche quest’anno nell’oratorio di Nostra Signora del Rosario tornano i concerti del “Settembre musicale dei Turchini” organizzati dalla confraternita delle Cappe Turchine: il cartellone prevede il 6 settembre concerto d’organo con gli artisti di Rapallo Musica (l’appuntamento rientra nell’ambito del 27^ Festival Organistico Internazionale “Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria”); il 13 settembre un concerto con Paola Arecco (pianoforte), Arianna Marella (flauto) e Gianni Gollo (flauto); il 20 settembre concerto del maestro Giorgio Piovano, organista della chiesa dei Cappuccini di Alassio; il 27 settembre concerto del Coro Polifonico di Valleggia diretto dal maestro Maurizio Fiaschi.

Per i più golosi, non mancheranno gli appuntamenti enogastronomici. Il 28 e 29 giugno si terrà l’edizione 2025 di “Sapori di Liguria”, rassegna enogastronomica organizzata dall’associazione Vecchia Loano. Sul lungomare di Loano si potrà trovare una selezione di eccellenze liguri quali olio, olive, formaggi, salumi, pomodori, ortaggi, piante aromatiche, basilico, miele, aglio, prodotti sott’olio, focaccia ligure, vino e dolci tipici. Gli stand resteranno aperti dalle 9 alle 23. Grande spazio alle sagre, come la “Sagra della Solidarietà” dal 9 all’11 luglio, la “Muscolata d’estate” il 18 e 19 luglio, la “Sagra del Crostolo” il 25 e 26 luglio, la “Sagra del Fugassin” il 2 agosto, la “Sagra della Trenetta” dal 6 all’8 agosto. E ancora, tra gli appuntamenti tradizionali la “Sagra di San Pio X” e relativa gara podistica, la sagra “Quellu cu passa u cunventu” dal 28 al 30 agosto, la “Sagra dell’Otto” dal 6 all’8 settembre e la “Sagra di Santa Libera” dal 13 al 15 settembre a Verzi.