Festa patronale, a Carcare si sperimentano i fuochi piromusicali con un impatto acustico più soft

Carcare. Conto alla rovescia per le manifestazioni del Giugno Carcarese, che vede nel 24 la giornata clou per la festa patronale di San Giovanni Battista. Quest’anno l’Amministrazione comunale annuncia una novità in merito al tradizionale spettacolo pirotecnico, che avrà un impatto acustico più soft e gradevole. Si tratterà, infatti di un evento piromusicale realizzato da un’impresa milanese, ovvero i cosiddetti “fuochi” verranno esplosi ad un’altezza inferiore, provocando meno rumore, ma si susseguiranno nel cielo notturno, a ritmo di musica sulla base di canzoni e melodie.

“Abbiamo voluto sperimentare una nuova forma di spettacolo, che speriamo accolga il consenso del pubblico – spiega il sindaco Rodolfo Mirri – Essendo meno impattanti, i fuochi si vedranno quasi esclusivamente nel centro del paese e non più da lontano come negli anni scorsi, ma ci saranno piacevoli sorprese, per cui invito tutti il 24 giugno a partecipare. Questo anche nel rispetto degli animali, spesso insofferenti ai botti”.

Il costo dell’evento si aggira sui sette mila euro più iva, un prezzo più alto rispetto a quello degli anni scorsi ma, come sottolinea il primo cittadino, ribassato proprio per la formula a carattere sperimentale che avrà anche una valenza promozionale.