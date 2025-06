Festa islamica al Bacigalupo a Savona, il Pd: “Da parte della Lega squallide polemiche”

Savona. “In merito alle polemiche sollevate dalla Lega Savona circa la concessione di spazi pubblici, in questo caso spazi già in concessione, per la celebrazione della festa islamica presso lo stadio Bacigalupo, invitiamo i rappresentati della Lega ad un breve ripasso della nostra Costituzione”.

Inizia così la dura replica del Pd Savona alle dichiarazioni della Lega savonese che aveva definito “assurda la scelta del Comune di concedere spazi pubblici per la festa islamica”.

“Molto chiaro, – hanno proseguito i dem, – è l’articolo 8 nel riconoscere che ‘tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge’, come lo è l’articolo 3 affermando il principio di uguaglianza e pari dignità sociale ‘senza distinzione di religione’. Questi articoli sono il fondamento della nostra convivenza civile e vanno sempre tutelati e sopratutto rispettati”.

“Savona ospita una comunità musulmana significativa e partecipe della vita economica, culturale e sociale della nostra città. Garantire loro, come a qualunque altro gruppo religioso, la possibilità di celebrare le proprie festività è un atto di rispetto e di coerenza con i principi costituzionali. La concessione degli spazi pubblici avviene secondo le regole e nell’ottica di un dialogo aperto e costruttivo, come dovere delle istituzioni locali per assicurare la libertà e la dignità di tutti i cittadini”.

“Troviamo profondamente offensivo e fuori luogo, – hanno aggiunto ancora dal Pd, – che si attacchi una celebrazione religiosa come la festa islamica, bollando come “assurdo” l’utilizzo di spazi pubblici per un momento di preghiera e condivisione. Tali affermazioni non solo mancano di rispetto verso la comunità musulmana, ma rischiano di alimentare tensioni e divisioni in una società che ha invece bisogno di inclusione e dialogo”.

“Siamo convinti che la diversità sia una risorsa e non un problema. Come consiglieri comunali del Partito Democratico, ci impegniamo quotidianamente affinché Savona sia una città inclusiva e accogliente, dove le differenze culturali e religiose siano riconosciute come valore aggiunto e occasione di crescita collettiva”.

“Invitiamo quindi tutte le forze politiche a riflettere sull’importanza di garantire a ogni cittadino il pieno esercizio delle proprie libertà, nel rispetto delle leggi e dei valori democratici. È solo attraverso il dialogo e il reciproco rispetto che possiamo costruire una comunità coesa e solidale”, hanno concluso dal Pd di Savona.