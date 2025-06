Festa della Repubblica, ecco gli eventi in programma per il 2 giugno nella provincia di Savona

Provincia Savona. Domani, lunedì 2 giugno, è la Festa della Repubblica e come ogni anno Savona celebrerà questa giornata. In piazza Sisto IV, a partire dalle ore 9.30, si svolgerà la cerimonia celebrativa della “Festa della Repubblica” nel 79° anniversario della proclamazione.

Di seguito il programma della manifestazione: afflusso delle Autorità civili, militari e religiose e invitati; cerimonia dell’alzabandiera e l’ esecuzione dell’Inno Nazionale; interventi delle Autorità; consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini distintisi per le benemerenze acquisite verso la Nazione.

Nel corso dell’evento sarà data lettura del messaggio del presidente della Repubblica e verranno consegnate le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a dodici cittadini che si sono distinti per le benemerenze acquisite verso la nazione.

Riceveranno la benemerenza di Ufficiale: Piero Araldo, Giuseppina Elisabetta Favetta, Mario Mazzini.

Riceveranno la benemerenza di Cavaliere: Giancarlo Bertolazzi; Giuseppe Ciravegna; il Maggiore della Guardia di Finanza in congedo Florenzo De Santis; il Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Rosario Ilario Falzea; il Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Federico Ferrari; Oreste Galese; Fabio Incorvaia; Cinzia Scarone; Riccardo Sette.

Il tutto con la partecipazione del Complesso bandistico Città di Savona “Antonio Forzano” ed una rappresentanza della Consulta Provinciale degli studenti. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.

In occasione della Festa della Repubblica ci sarà un’apertura straordinaria del Museo Pertini- Cuneo, nel Palazzo della Loggia al Priàmar.

La collezione donata dal Presidente alla città di Savona comprende un centinaio di opere di artisti quali Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis, Agenore Fabbri, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, Francesco Messina, Joan Mirò, Giorgio Morandi, Gio’ Pomodoro, Aligi Sassu, Mario Sironi, Emilio Vedova (immagine sopra).

Nelle stesse sale anche la donazione delle proprie opere della scultrice savonese Renata Cuneo.

Biglietto: Ingresso intero: € 2,50

Ingresso ridotto: € 1,50: gruppi di almeno 10 persone; convenzioni Coop; Arci; TCI; FAI; Auser; Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta; Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta; giovani 18/25 anni; Tourist Card Ligurian Riviera.

Gratuito: fino ai 18 anni, studenti universitari, ICOM, possessori Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta, possessori Abbonamento Musei Lombardia Valle d’Aosta, associazione AUSER, guide turistiche, insegnanti in visita con una classe, giornalisti, diversamente abili con eventuale accompagnatore.

Toirano

Toirano si prepara ad accogliere la 2ª Fiera di Primavera, un grande evento che coinvolgerà tutto il paese, dalle vie del centro storico alle piazze più caratteristiche. L’appuntamento è fissato per lunedì 2 giugno 2025, in occasione della Festa della Repubblica.

Una giornata da non perdere, con espositori selezionati provenienti da diverse località, che proporranno prodotti vari, specialità alimentari, artigianato di qualità e curiosità per tutti i gusti.

L’intero borgo di Toirano si trasformerà in un vivace percorso tra sapori, profumi e colori, offrendo ai visitatori un’occasione unica per scoprire le bellezze del paese e sostenere il lavoro di piccoli produttori e artigiani.

Vi aspettiamo numerosi per una giornata di festa, tradizione e convivialità… per tutto il paese di Toirano!

Per info: Comune di Toirano- 0182 98999

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 8 giugno.

Cengio

Tutto pronto per la cinquantesima edizione di Cengio in Festa che si terrà dal 29 maggio al 3 giugno. Di seguito il programma:

Lunedì 2 Giugno si balla con Bruno MAURO

Martedì 3 Giugno serata DANCE con i Fool Party

Tutte le sere stand gastronomico dalle 19.00 con i piatti della tradizione e serate a tema.

Pietra Ligure

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

LUNEDI’ 2 GIUGNO il #parconatura di #pietraligure ospiterà un pomeriggio divertente dedicato ai giochi di una volta e a giochi a squadre.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Loano

Dal 31 maggio al 2 giugno torna il “Loano Street Show”, il festival degli artisti di strada organizzato dal Centro Culturale Polivalente e Fipe/Confcommercio con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Lunedì 2 giugno, dalle 10 alle 19, acrobati, giocolieri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti e cantanti, clown e giullari, illusionisti si esibiranno in circa decine di spettacoli nelle vie e nelle piazze della città, dando dimostrazione delle loro abilità e regalando a tutti risate ed emozioni.

Grazie alla collaborazione con Stramercatino Torino, sulla passeggiata a mare saranno presenti decine di stand di artigiani e artisti provenienti dal Piemonte, che realizzeranno sul posto e dal vivo le loro creazioni.