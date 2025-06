Festa della Repubblica, Arboscello: “Il 2 giugno le italiane e gli italiani misero le basi per un cammino di libertà, pace e giustizia”

Liguria. C’era anche il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello, questa mattina, tra coloro che hanno partecipato (“con emozione”, spiega) alla Festa della Repubblica in piazza Sisto IV a Savona.

“Il 2 giugno – scrive – è un ricorrenza dal profondo significato valoriale perché per la prima volta ci fu il suffragio universale e anche le donne iniziarono ad essere protagoniste attive della vita sociale e politica del Paese. Gli italiani e le italiane, con il referendum del 1946, non solo scelsero quale traiettoria storica percorrere per la nostra nazione, scegliendo la Repubblica, ma posero anche le solide basi per un cammino di libertà, pace e giustizia, che oggi è rappresentato dalla nostra Costituzione, che abbiamo il dovere di custodire e seguire nella nostra pratica quotidiana”.

“Il 2 giugno è inoltre l’occasione anche per dire grazie a chi ogni giorno lavora con onore e impegno dentro le istituzioni, al servizio di cittadini e dei territori, a partire dai sindaci, che spesso in situazioni di difficoltà e con poche risorse rimangono i primi baluardi di difesa delle nostre comunità” conclude.