Fauna Selvatica, Bruzzone (Lega): “Avanti con revisione legge 157/92, servono impegni seri non propaganda”

Roma. “Positivo l’impegno del governo circa la revisione della legge 157, rimasta immutata per oltre 33 anni. Abbiamo sollevato la questione oggi in aula, per avere delucidazioni circa l’iter del disegno di legge che va ad aggiornare il testo del 1992”. Lo dichiara il deputato della Lega Francesco Bruzzone intervenendo nell’odierno QT in Aula.

“Nel corso degli anni in Italia – spiega -si è registrata una crescita incontrollata della popolazione della fauna selvatica, che si è trasformata in una emergenza anche dal punto di vista igienico-sanitario. Per questo riteniamo siano necessarie soluzioni condivise ed efficaci per agire in modo coordinato sul territorio e tutelare produzioni agricole e agroalimentari, oltre al contenimento delle varie specie di fauna selvatica presenti nel territorio nazionale”.

“Soprattutto come Lega chiediamo interventi seri e razionali su un tema che richiede la massima attenzione, non certo il qualunquismo di certa sinistra che ha dimostrato di confondere spiagge e foreste e che ha autorizzato l’abbattimento di 22mila colombacci, uccelli migratori, nel periodo della nidificazione in Emilia Romagna. Su questo tema serve serietà, non di animalismo sbandierato per mero calcolo elettorale”, conclude.