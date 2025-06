Fabio Fazio dopo anni si racconta in pubblico a Savona: Papa Francesco, Littizzetto e gli ospiti stranieri più “freddi” come Madonna

Savona. Succede molto di rado che Fabio Fazio parli delle sue esperienze professionali in pubblico, ancor meno nella sua città, Savona. Parliamo di anni, molti anni. Quando accade diventa nel suo genere un evento, come l’altra sera al Rotary del presidente Becchi, invitato in particolare da Luca Marchese, da oltre vent’anni socio rotariano ed ex storico comandante della polizia stradale di Savona, uno che ha lasciato il segno.

Fazio ha voluto una serata nel segno della leggerezza, pur incontrando nel suo racconto personaggi importanti e argomenti impegnativi, che cercheremo di riassumere nel modo migliore. Ma eravamo a Savona e questo non può essere tralasciato.

Questa ve la raccontiamo subito, allora, come l’ha raccontata lui a chi scrive nel commentare la sua serata al Rotary. Dice Fabio Fazio: “Tanti anni a Milano non hanno cancellato le mie abitudini savonesi quando, appena riesco, torno a casa. Dovevo acquistare un oggetto, avrei potuto ovviamente farlo a Milano e invece come sempre sono andato al solito negozio e ne ho atteso inutilmente l’apertura. Una donna mi ha riconosciuto, mi ha chiesto che facessi di fronte a quella serranda abbassata e poi mi ha benevolmente avvisato: guardi, il proprietario è morto venti anni fa. Tutto questo per dire che le abitudini, le tradizioni, le persone di casa restano, quali siano le strade che la vita sceglie per te”.

Alberto Becchi, presidente del Rotary, ci racconta invece la serata di Fazio. “Si è confermato intanto una persona moderata, sobria, ha cercato di parlare non di se’ ma della sua esperienza professionale. Non ha mai detto ‘Io’. Ha raccontato aneddoti sulle persone che ha intervistato, fra tutti Papa Francesco. Non sapeva neanche se avesse accettato l’intervista, abbiamo compreso che ne è scaturito invece uno straordinario rapporto personale”.

Hanno poi particolarmente colpito le parole di Fazio su “Lucianina” Littizetto. Ancora Becchi: “Con il suo monologo di mezz’ora il programma raggiunge sempre il massimo degli ascolti, grazie alla sua straordinaria abilità di comica che sa affrontare gli argomenti più impegnativi. Fazio ha inoltre spiegato come alcuni ospiti stranieri, in trasmissione anche per promuoversi, siano stati quelli più freddi e sbrigativi, come accadde per Madonna. Quanta differenza ad esempio con personaggi come Pavarotti”.

Un successo dunque l’iniziativa del Rotary di Savona. Conclude il presidente Becchi: “Facciamo una quarantina di serate l’anno, nel solco delle indicazioni del Club tra esigenze locali e internazionali. In particolare quest’anno siamo impegnati sulle tradizioni locali, ad esempio grazie alle foto storiche di Bruno Chionetti, su argomenti sociali, a cui teniamo molto, e sul coinvolgimento dei giovani, con mille studenti delle medie inferiori”.

La lunga conoscenza e profonda amicizia, anche familiare, di Luca Marchese con Fazio ha dunque permesso di riportarlo in pubblico nella sua città, dopo che il suo programma di successo non è stato per niente scalfito dal passaggio dalla Rai al canale 9 di Discovery.

A noi Fazio ha spiegato anche, in una sincera conversazione: “Mi ha fatto piacere tornare a Savona davanti alla gente dopo tanti anni, anche se non è mai facile districarsi in mezzo ai ricordi di così tante persone intervistate. Ho cercato di farlo con un po’ di allegria”.