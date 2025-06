Export, il consigliere delegato Piana: “Liguria in crescita, bene le imprese. Ma attenzione agli scenari internazionali”

Liguria. “I dati diffusi dall’Istat confermano che la Liguria continua a crescere e a rafforzare la propria presenza sui mercati esteri: nel primo trimestre del 2025 le esportazioni regionali hanno registrato un incremento positivo, a dimostrazione della solidità e della capacità di adattamento del nostro sistema economico”, dichiara Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica della Regione Liguria.

“È un segnale incoraggiante per tutti i comparti – aggiunge – ma non possiamo abbassare la guardia. La Liguria, come l’intero Paese, guarda con attenzione a ciò che accade a livello internazionale, a partire dal tema dei dazi che rischia di penalizzare settori per noi strategici come l’agroalimentare e la siderurgia”.

Conclude: “Su questo, pur essendo spettatori interessati, continueremo a far sentire la nostra voce nelle sedi opportune e a sostenere le imprese nel rafforzare la propria competitività”.