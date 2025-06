Expo Osaka, la Liguria dal 29 giugno al 5 luglio nel Padiglione Italia con “Ligurians, Artists of Living”D

Liguria. In concomitanza con la settimana della Regione Liguria ad Osaka, dal 29 giugno al 5 luglio, il video dell’installazione “Liguria, artists of living” sarà visibile nella sala Trasparenza di Piazza De Ferrari.

Un “ponte” immaginario tra la Liguria e il Giappone, per permettere anche ai liguri di poter vivere – anche se da lontano – una parte dell’esperienza di Expo. Nel mentre ad Osaka i visitatori di Padiglione Italia saranno accolti dall’installazione “Liguria, artists of living”: quattro grandi ledwall su cui si alterneranno volti iconici dei liguri, legati al loro “saper fare”. Quattro categorie (cultura, innovazione, paesaggio, tradizione) per raccontare, in un viaggio per immagini, le bellezze del nostro territorio unito al saper fare di mani esperte: dal pescatore al cuoco, dal liutaio al restauratore, passando per la ricercatrice e l’imprenditore innovativo.

Un’esperienza che celebra le qualità distintive di una comunità che si caratterizza per un approccio originale e profondo alla vita, radicato nel tempo e in una relazione intima con il proprio paesaggio. I liguri incarnano un senso dell’arte inteso come capacità: la bellezza non è un fine in sé, ma il risultato di un impegno consapevole e di un’abilità fondata sul rispetto e sulla cura. È l’arte di arrivare al bello attraverso il fare, un principio che permea la cultura ligure e ne definisce l’essenza.

La Liguria, attraverso la sua gente, diventa così simbolo di una rigenerazione possibile, in cui uomo e natura collaborano per costruire un futuro sostenibile e armonioso. Il progetto della video installazione è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Design dell’ Università di Genova e ha visto la collaborazione di molti partner del territorio.

L’esposizione “Liguria, artists of living” sarà visibile ad Expo per tutta la settimana. Nel mentre, per gli altri spazi di Padiglione Italia, è stato predisposto un calendario di eventi improntato sull’evidenziare i legami umani ed economici con il Giappone e l’Estremo Oriente, già esistenti, rinforzarli e, nello stesso tempo, creare nuove occasioni di contatto e di business, sfruttando anche la platea internazionale di Expo per implementare rapporti e contatti internazionali. Gli appuntamenti della Liguria presso Padiglione Italia sono qui.

IL CONTESTO: EXPO 2025 OSAKA

L’Esposizione Universale è in corso a Osaka, in Giappone, fino al 13 ottobre 2025 sull’isola artificiale di Yumeshima. Il tema principale è “Progettare la società futura per le nostre vite” e si concentra su salute, sostenibilità e opportunità per tutti, attraverso innovazioni tecnologiche e soluzioni per le sfide globali. L’evento mira a essere un “People’s Living Lab”, un laboratorio vivente per la creazione di progetti che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. “L’Arte Rigenera la Vita” è invece il tema del Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka, progettato dall’architetto Mario Cucinella, MCA – Mario Cucinella Architects – come una moderna interpretazione della Città Ideale del Rinascimento, con il suo teatro, i portici, la piazza e il giardino all’italiana, luoghi tipici dell’identità urbana e sociale dell’Italia.