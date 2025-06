Ermanno Frumento è tornato: è il nuovo allenatore del Dego

Il ritorno in panchina di Ermanno Frumento era diventato sempre più certo nel corso della settimane. Diversi i contatti con società locali per lui, che ha voluto decidere in maniera ponderata.

Alla fine a spuntarla è stato il Dego: è lui il nuovo allenatore dei biancoblù.

Le dichiarazioni del dirigente Massimo Mignone: “Abbiamo scelto Ermanno Frumento per la sua decennale esperienza oltre che per il rapporto che ci lega. Con Ermanno, che punta alle 900 presenze in panchina, crediamo di poter alzare il nostro livello. Bisogna capire cosa faranno le squadre imperiesi, ma mi sento di dire che l’obiettivo minimo saranno i playoff“.