Enpa Savona replica alle volontarie del rifugio per gatti “A-Mici” di Albissola: “Scelte gestionali sulla struttura fatte in favore degli animali”

Savona. “La sede centrale di ENPA ha attuato una procedura di commissariamento straordinario della sede di Savona attuato nel periodo 2020/2021 ed al cui termine, e sotto la supervisione del commissario straordinario (in data 05 agosto 2021) si sono tenute le elezioni per la nomina del Consiglio direttivo (presidente nominato Silvia Santini). Successivamente, in data 28.10.2023 ( a seguito del rinnovo del consiglio direttivo Nazionale) sono state indette nuove elezioni del Consiglio direttivo ENPA Savona nel corso delle quali sono stati eletti (a grande maggioranza) Presidente Silvia Santini e consiglieri Elisabetta Bianchelli, Giovanna Marenco, Federica Suliano e Nadia Prefumo”. Sono le precisazioni di Giovanna Marenco, vicepresidente di Enpa, in replica all’articolo pubblicato in data 31 maggio 2025 relativo al Rifugio A-Mici delle Albissole.

“In data 07 settembre 2023 veniva stipulata scrittura privata per la cessione della struttura gattile di Albissola Mare all’associazione Rifugio A-Mici delle Albissole. Tale cessione è stata determinata dalla necessità di razionalizzare l’attività e di conseguire un risparmio sui costi di gestione anche perché l’ufficio tecnico del comune aveva richiesto adeguamenti che avrebbero richiesto ingenti esborsi”.

“Inoltre tutte le scelte gestionali fatte nel corso di questi anni sono state determinate da ragioni di buona gestione e di razionalizzazione delle spese al fine di ottenere i migliori risultati in favore degli animali”.