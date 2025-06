Elezioni dei comitati di quartiere di Savona, Cgil: “Più partecipazione significa più democrazia”

Savona. “L’elezione dei comitati territoriali di quartiere prevista nel Comune di Savona sabato 28 giugno e domenica 29 giugno rappresenta un punto importante di ripresa di partecipazione e protagonismo democratico che deve essere sottolineato e incoraggiato invitando cittadine e cittadini alla presenza al voto”. Lo afferma, in una nota, Cgil Savona.

“Ci troviamo in un momento di grande difficoltà della democrazia e risulta valida ogni possibilità di espressione della volontà popolare che in questo caso si intreccia con un meccanismo virtuoso di partecipazione su base volontaria alla vita pubblica. Una merce rara di questi tempi che il sindacato è chiamato a promuovere per realizzare un disegno di proposta e di contrasto ai tentativi (come quello del cosiddetto DL sicurezza che punta soprattutto ad impedire la volontà di manifestazione del pensiero) di arretrare rispetto alle coordinate fondamentali della democrazia repubblicana”.

“Sia pure nel limitato ambito di una situazione locale, l’esito della presenza al voto di domenica prossima influirà positivamente non soltanto nella realtà savonese riavvicinando istituzioni e cittadini ma più in generale in un quadro di disattenzione ai valori comuni della collettività che deve essere contrastata e superata”.