Edilizia, l’assessore Scajola: “Sfruttiamo al meglio le risorse europee per l’efficientamento energetico”

Liguria. Si è svolta oggi a Roma un’importante riunione tra l’assessore all’Edilizia della Regione Liguria e coordinatore vicario in materia nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Marco Scajola, il presidente di Federcasa Marco Buttieri, il direttore Patrizio Losi e il rappresentante della Giunta nazionale, nonché amministratore unico di Arte Imperia, Antonio Parolini.

Obiettivo dell’incontro approfondire le possibilità offerte dalla misura PNRR dedicata all’efficientamento energetico di edifici pubblici a uso residenziale. A livello italiano l’Europa ha stanziato circa 1,4 miliardi di euro per questa manovra che mira a: incentivare ristrutturazioni energetiche nell’edilizia residenziale pubblica, migliorare l’accesso ai finanziamenti per famiglie vulnerabili e a basso reddito, promuovere interventi sostenibili e compatibili con gli obiettivi climatici dell’UE.

“In questi anni abbiamo portato avanti un importante lavoro di efficientamento e generale miglioramento energetico degli alloggi gestiti dalle nostre quattro Arte, ma molto va ancora fatto sia a livello ligure, sia a livello italiano – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Siamo pronti a lavorare a stretto contatto con Federcasa per sfruttare al massimo questa opportunità garantita dall’Europa, mettendo in cantiere operazioni strategiche a beneficio dei nostri assegnatari”.

“Oggi abbiamo fatto un primo incontro per approfondire la tematica, a questo seguirà un piano d’azione concreto che condivideremo in Conferenza delle Regioni e, per ciò che concerne la Liguria, con gli amministratori unici delle Aziende regionali territoriali per l’edilizia. Ringrazio Federcasa per la collaborazione e per il prezioso operato quotidiano a beneficio di chi ne ha più bisogno”.

“L’occasione di confrontarci con l’assessore Marco Scajola su questa misura rappresenta un’ulteriore opportunità di informazione e formazione nel percorso delle attività che la nostra Federazione sta svolgendo in pieno accordo e su mandato della Struttura di Missione dedicata della Presidenza del Consiglio e del GSE – afferma il presidente di Federcasa Marco Buttieri -. I rapporti delle nostre Aziende con la Conferenza delle Regioni sono noti, tant’è che abbiamo anche deliberato un Protocollo d’intesa di condivisione di politiche, scambio di dati e lavoro condiviso sulle principali criticità del comparto, sicuri che il rapporto privilegiato con il Governo sia centrale per evidenziare le priorità che accomunano i nostri Enti”.

“Con l’assessore Scajola lavoriamo da tempo in perfetta sinergia, condividendo l’attenzione particolare all’edilizia residenziale pubblica, alla quale è delegato proprio dalla Conferenza. Il nostro confronto odierno è stato utile al fine di definire le prossime tappe e obiettivi di lavoro condiviso da proporre su tutti i tavoli istituzionali italiani e a Bruxelles”.