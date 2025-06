Eccellenza, pokerissimo di conferme per la Carcarese: Prato, i fratelli Moretti, Kosiqi e Diamanti

Continuità è la parola d’ordine in casa Carcarese. La rosa che ha conquistato sul campo la promozione in Eccellenza non verrà rivoluzionata.

L’ultima conferma in ordine di tempo è quella del difensore ex Fossano e Cairese Fabio Prato. Presenze in Serie D e promozione in quarta serie conquistata con i piemontesi.

Conferma in tutti i reparti che ammontano già a 7, 0ltre il difensore saranno ancora a disposizione di mister Battistel Mattia Poggi, Mikola Babliuk, Gabriele Brovida, Gabriele Bertoni, Luca e Fabio Moretti, Christian Diamanti e Christian Kosiqi.

Sul fronte new entry i centrocampisti Galli e Cancellara. In corso anche la trattativa per portare in biancorosso il centrocampista ex Albenga e Cairese classe 2005 Francesco Berretta.