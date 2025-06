Eccellenza, il Millesimo vicino a Piccardo: attaccante da 19 goal con la Voltrese

Anche quest’anno i commenti sul Millesimo inizieranno spesso con la frase “Neopromossa ma…”.

Le intenzioni del club del presidente Levratto paiono più che bellicose. La prima ufficialità è stata dalla Serie D con Jonathan Lazzaretti.

Tanti nomi invece sono circolati, tutti d’alto profilo. Tra cui l’attaccante Edoardo Totaro, ex Imperia. Ma per l’attacco il nome più vicino a vestire i colori giallorossi è quello di Samuele Piccardo. Con la Voltrese, l’anno scorso, ben 19 goal in Eccellenza.

Un altro nome viene dal Levante ligure. Con l’esterno classe 2002 ex Rivasamba Matteo Gualtieri.