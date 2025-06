Dramma a Savona, 44enne trovato morto da due settimane nel suo appartamento

Savona. Tragedia in centro a Savona dove un uomo di 44 anni è stato trovato morto all’interno del suo appartamento in via Monti. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, era deceduto da almeno due settimane.

Il macabro ritrovamento è avvenuto venerdì scorso. A dare l’allarme alcuni vicini, che non lo vedevano da diversi giorni: a insospettirli il viavai di uccelli da una finestra rimasta aperta e l’odore che proveniva dall’appartamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118, un’ambulanza e i carabinieri. Proprio l’odore ha fatto pensare, in un primo momento, a una fuga di gas; ipotesi poi smentita quando i pompieri, insieme ai sanitari, sono entrati e hanno trovato il corpo ormai mummificato e in stato di decomposizione.

Il funerale si è svolto lunedì in forma privata.