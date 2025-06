Domenica rovente per i rientri sulle autostrade: bollino rosso in A10 e A26

Liguria. Si annuncia una domenica pomeriggio “rovente” sulle autostrade liguri e savonesi per i rientri dal fine settimana e per il mese di giugno.

Le tratte autostradali, ancora interessate da diversi cantieri di manutenzione, vedranno un consistente flusso viario dalle località della riviera e del ponente verso le direttrici del Nord Italia.

Previsto traffico intenso dal pomeriggio sull‘autostrada A10, in particolare è segnalato bollino rosso tra Savona e Genova dalle 16.00 alle 21.00, anche per il collegamento viario con la A26 dei Trafori. Non mancheranno disagi anche per le tratte da Andora verso Savona, e con il bivio per la A6 verso Torino.

Criticità sulla stessa A26, in direzione Gravellona Toce: bollino rosso tra le 16.00 e le 19.00 e giallo tra le 19.00 e le 21.00. Inoltre, circolazione molto sostenuta sulla A12, verso Genova: anche in questo caso bollino rosso tra le 16.00 e le 21.00.

Dunque, se la giornata odierna è stata caratterizzata da traffico regolare, per domani, invece, domenica 29 giugno, nelle fasce orarie indicate si prevede un notevole aumento dei tempi di percorrenza per i viaggiatori e gli automobilisti in transito.

In relazione ai movimenti e spostamenti che interesseranno la viabilità autostradale, dalle ore pomeridiane non si escludono ripercussioni anche sulla via Aurelia.